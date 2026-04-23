Forskningskoordinator Inom Forskningsprogrammet Wise
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-04-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en forskningskoordinator inom forskningsprogrammet https://wise-materials.org/,
(Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability).
Om jobbet
Vi söker en forskningskoordinator som kommer att arbeta med operativt ledningsstöd. I arbetsuppgifterna ingår att utforma och genomföra utlysningar av forskningsprojekt inom programmet, med ett specifikt fokus på att dokumentera, följa upp, analysera och rapportera programmets resultat samt att bistå programmets olika delar med administrativt stöd. I det senare ingår bland annat att bistå programmet vid planering och genomförande av event och möten. Som forskningskoordinator kommer du att interagera och samarbeta med ett brett spektrum av individer, verksamma inom forskning, industri, samhälle och universitetsförvaltning.
Anställningen är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materals.org). WISE, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet på området under loppet av 10 år. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska inom nästa generations miljövänliga material och tillverkningsprocesser. Detta kommer möjliggöra teknik för framtidens energisystem och för att bekämpa föroreningar och giftiga utsläpp. Linköpings universitet har i uppdrag att förvalta WISE, under ledning av professor Magnus Berggren på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).
Läs mer här: https://wise-materials.org/svensk-sida/.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda eller arbeta i projekt med tydliga mål, tidsplaner och uppföljning, gärna från verksamheter med etablerade projektmodeller, och/eller ledningsstöd. Du vill vara delaktig i att utveckla en kultur baserad på tillit, trygghet och trovärdighet och som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och uppmärksam. Du har en god förmåga att bygga nätverk och skapa förtroende då samarbete med såväl kollegor som externa parter är av stor vikt. För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel, ha lätt för anpassning och se möjligheter i förändringar. Du tar gärna egna initiativ och bör vara noggrann och effektiv. Det är också viktigt att du självständigt kan driva komplexa uppgifter i samverkan med andra och att du är tydlig i din kommunikation.
Vi vill att du har:
doktorsexamen inom naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap
dokumenterad erfarenhet av att analysera data med statistiska metoder
god vana vid att skriva rapporter
dokumenterad erfarenhet eller stort intresse av att förmedla information i text, bild och grafer
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
god förmåga att samarbeta och att leda och fördela arbete
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
traditionell projektledning
att koordinera universitetsdrivna forskningsprogram
att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Linköpings universitet är värduniversitet för forskningsprogrammet och programkontoret som denna anställning är knuten till, är placerad vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) och avdelningen Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping. Våra lokaler ligger vackert belägna mitt i Industrilandskapet i Norrköping.
Programkontoret består av programkoordinator, administratör, kommunikatör, science writer och forskningskoordinatorer som arbetar självständigt inom sina områden men samtidigt i samarbete för att stödja programledningen och driva forskningsprogrammet framåt på ett framgångsrikt sätt.
Forskningsprogrammet startade under våren 2022 och under året som gått har grunderna lagts för programmet och flera aktiviteter initierats. Under 2023 har ett stort antal forskningsprojekt startat och många forskare rekryterats till programmets ingående lärosäten. Läs mer om vår verksamhet här; https://wise-materials.org/
och https://liu.se/en/organisation/liu/itn/loe
samt https://liu.se/organisation/liu/itn.
Om anställningen
Detta avser en tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 14 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Kontakt
Petronella Norberg petronella.norberg@liu.se Jobbnummer
9872657