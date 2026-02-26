Forskningsingenjör vid Lund Nano Lab
Lunds Universitet / Laborantjobb / Lund Visa alla laborantjobb i Lund
2026-02-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Med den kommande utbyggnaden till ett nytt renrum i Science Village Lund är detta en spännande möjlighet att bidra till en växande och dynamisk forskningsmiljö.
För mer information: https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab
Vi erbjuder
I denna tjänst får du möjlighet att arbeta i en forskningsmiljö i världsklass tillsammans med högt kvalificerade kollegor. Som medlem i vårt team erbjuder vi dig utbildning och utveckling i din yrkesroll som forskningsingenjör vid LNL.
Lunds universitet är en offentlig myndighet, vilket innebär att anställda får förmåner, generös årlig ledighet och ett fördelaktigt tjänstepensionssystem. Vi har också ett flexibelt arbetstidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer om våra anställningsförmåner här Jobba hos ossPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för kemikalieupphandling, hantering och lagerkontroll inom renrummet och tillhörande laboratorieområden.
Förbereda och hantera kemiska lösningar till stöd för etsning, rengöringsprocesser och relaterade tillverkningsaktiviteter.
Ansvarig för våtbänksutrustning, inklusive samordning av underhåll, reparationer, uppgraderingar och anskaffning av nya system för att stödja nuvarande och framtida våtbänksaktiviteter.
Utveckla, implementera och kontinuerligt förbättra policyer, säkerhetsrutiner och riskbedömningar för kemikaliehantering i hela organisationen.
Övervaka och rapportera renrummens renhetsnivåer, såväl som kvaliteten på interna medier såsom ultrarent vatten och andra kontrollerade verktyg.
Säkerställa säker lagring, hantering, dokumentation och spårbarhet av farliga och ofarliga halvledarbearbetningsmaterial, inklusive kemikalier och metallorgan i flytande, fast och gasform.
Skapa och leverera utbildningsmaterial och användarutbildning i kemiska processer och säkra laboratorierutiner.
Granska, uppdatera och optimera befintliga kemiska processer och kemikalieinventeringar, inklusive rutiner gällande avfallshantering.
Bidra till utveckling och underhåll av säkerhetsprotokoll och beredskapsprocedurer.
Agera som primär kontaktperson för kemikaliesäkerhet och relaterade frågor, i nära samarbete med ledningen och utsedd säkerhetspersonal.
Säkerställa kvalitetskontroll och övervakning av kemikalier som används i litografiska och relaterade tillverkningsprocesser.
Kommunicera proceduruppdateringar och säkerhetsrelaterade ändringar tydligt och konsekvent till användare, personal och forskare via laboratoriets interna informationshanteringssystem, LIMS.
Ge expertvägledning till studenter, forskare och ingenjörer om kemiska processer, bearbetningsmetoder och laboratoriesäkerhet.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Masterexamen i kemi, kemiteknik eller ett relaterat område.
Praktisk laboratorieerfarenhet efter examen.
Gedigen bakgrund inom våtkemi och hantering av laboratoriekemikalier.
Dokumenterad erfarenhet av säkerhetsprotokoll och säkra arbetssätt i laboratorier.
Förmåga att utarbeta och underhålla teknisk dokumentation och riskbedömningar.
Utmärkta kommunikationsförmågor och förmåga att interagera effektivt med användare och teknisk personal.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande för anställningen är:
Kunskap om svensk miljö- och arbetsmiljölagstiftning relevant för laboratorieverksamhet. Erfarenhet av att arbeta i renrumsmiljö.
Bekantskap med fotoresistkemi och mikrofabriceringsrelaterade våtprocesser.
God förståelse för säkerhetsriskerna i samband med processgaser från halvledare.
Erfarenhet av att undervisa eller utbilda användare i laboratorie- eller renrumsmiljöer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt hur sökandens erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen, samt bidrar till dess framtida utveckling.
Övrigt
Tillsvidareanställning, omfattning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Start 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Instruktioner för ansökan
Tjänsten söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt tjänsten motivera dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande och annat som du vill åberopa (kopior av betyg, information till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Emmy Heidenblad, HR-partner emmyheidenblad@lth.lu.se 046-2229294 Jobbnummer
9765148