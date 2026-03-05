Forskningsingenjör Robotik, Perception och Lärande
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-03-05
Geometric Robot Learning lab vid avdelningen för robotik, perception och lärande söker en forskningsingenjör.
Du kommer att få arbeta med de forskningsprojekt som pågår laboratorier. Det kan också komma att ingå arbete med kurser och annan utbildning vid RPL. Vi söker kandidater med erfarenhet av robotstyrning och robotperception samt med riktiga robotar.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.
Meriterande
- Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet och yrkesskicklighet inom ämnet.
- Vi söker en person som har samarbetsförmåga och kan arbeta självständighet, samt har medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Noémie Jaquier jaquier@kth.se Jobbnummer
9779376