Forskningsingenjör inom radioanalytisk kemi
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Kemistjobb / Umeå Visa alla kemistjobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Umeå
, Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du intresserad av radioanalytisk kemi? Vill du vara med och utveckla forskningen med avseende på konsekvenser av nukleära händelser och hur andra större händelser av radiologisk karaktär kan hanteras? Nu söker CBRN-skydd och säkerhet i Umeå forskningsingenjörer inom radioanalytisk kemi. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Du kommer att arbeta med mätning och metodutveckling inom radioanalytisk kemi med radiometriska mättekniker som exempelvis högupplösande gammaspektrometri, vätske-scintillationsmätningar samt masspektrometri. Arbetet innefattar även laborativa moment som provberedning och kemiska separationer. Arbetet sker i projektform, både självständigt men oftast tillsammans med andra kollegor. Du kommer rapportera ditt arbete muntligt och i form av rapporter som presenteras vid exempelvis möten med våra uppdragsgivare. I vissa fall även som vetenskapliga artiklar på nationella eller internationella konferenser.
Hos oss på FOI är du en del av expertstödet inom den nationella strålskyddsberedskapen, där vi bland annat deltar i övningar och internationella jämförelsemätningar för att upprätthålla en nationell förmåga att kunna mäta radionuklider efter radiologiska nödsituationer. Tjänsteresor kan förekomma upp till ca 10 arbetsdagar per år.
Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom ramen för tjänsten.
Om enheten
På avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet i Umeå bidrar vi med forskning och utveckling inom CBRN-området med fokus på svensk totalförsvarsförmåga och har flera samverkansområden och uppdrag från bland annat Försvarsmakten och civila myndigheter vilket ger goda möjligheter att tillämpa den kunskap du tar fram samt att öka din förståelse för samhällets behov.
Enheten strålskydd och spridningsberäkningar bedriver forskning kopplat till skydd av människa mot skadlig verkan av joniserande strålning och innefattar; kunskapsuppbyggnad om radioaktivt nedfall, extern- och interndosimetri, nuklidspecifika mätningar, mätning av stråldos och överföring av radioaktivitet till grödor och livsmedel. Vidare bedrivs även hotbedömning- och omvärldsanalys, samt framtagande av planer och metodik för hantering av nukleära händelser eller större händelser av radiologisk karaktär.
Du kommer att ingå i enheten strålskydd och spridningsberäkningar som tillhör avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet med placeringsort Umeå. Läs gärna mer om vad vi gör: CBRN-skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleexamen inom kemi, kemiteknik eller annan motsvarande laborativ utbildning.
Arbetat inom laborativ verksamhet de senaste 1-5 åren
Goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Dina personliga egenskaper värderas högt för oss och vi fäster därför stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga, är noggrann och kommunikativ samt är lyhörd gentemot andra kollegor och uppdragsgivare. Du behöver vara uthållig och har god förmåga att självständigt planera, strukturera och noggrant driva aktiviteter från start till mål. En grundförutsättning är ett intresse av att bidra till att driva forskningsfrågor och med lätthet kunna sätta dessa i våra uppdragsgivares fokus.
Meriterande
Du får gärna ha:
Erfarenhet från experimentell mät- och försöksverksamhet inom radioanalytisk kemi de senaste 1-5 åren
Erfarenhet av oorganisk analytisk kemi
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2025-11-16!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Robert Sigg. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Robert Sigg +46 070-9277457 Jobbnummer
9572005