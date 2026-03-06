Forskningsingenjör
Om jobbet
Arbetsuppgifterna för forskningsingenjören innebär i huvudsak arbete inom ramen för ett projekt finansierat av profilområdet Societal Transformations, genom områdets satsning på gästkonstnärer. I arbetet ingår att utveckla deltagande metoder och aktiviteter i mötet mellan konstnärlig praktik och forskning, samt reflexiva forskningspraktikter i samverkan mellan olika forskningsfält.
Designforskning inbegriper en rad olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i form av innovativa kombinationer som styrs av ett medvetet behov av att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden. Desginforskning är i högsta grad internationell, och bedrivs därför såväl på svenska som på engelska.
Om dig
Ett krav är att du har en masterexamen inom design. Du har genomfört och publicerat praktikbaserad forskning relevant för anställningen, tex kring material i tjänstedesign och design i policysammanhang.
Meriterande för anställningen är
• dokumenterad skicklighet i samverkan inom forskning.
• dokumenterad erfarenhet av designarbete såväl i offentlig sektor som i policysammanhang.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida.
Denna anställning är placerad vid avdelningen för Interaktiva och Kognitiva System (HCS), och i forskargruppen Interaktions- och tjänstedesign (IxS). I forskargruppen bedrivs designforskning med fokus på tjänster och interaktion. De senaste 20 åren har vi arbetat i olika delar av offentlig sektor, och deltar sedan några år i kunskapsutveckling i mötet mellan AI och design, samt i skärningen mellan policyutveckling och design. Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål. Viktiga forskningsområden är tjänstedesign, människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, språkteknologi, geografiska informationssystem, datorstöd för utbildning/träning, informationshantering, införandet av ny teknik i organisationer samt säkerhet i komplexa system. Linköpings Universitet är ett av Sveriges ledande designforsknings och -utbildningsuniversitet, och är världsledande inom bland annat tjänstedesignforskning.
Om anställningen
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning på 9 månader. Anställningen är på deltid 15-20% enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
