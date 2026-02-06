Forskningsassistent, Stockholm
2026-02-06
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten.
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer 2026. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans. Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som forskningsassistent ingår du i myndighetens arbete med att främja och förmedla kunskap grundad på forskning, i huvudsak avseende det försvarshistoriska ämnesområdet. I rollen bistår du myndighetens forskargrupp och stöttar Armémuseum, Flygvapenmuseum och Marinmuseum i kunskapsfrågor. Du arbetar med omvärldsbevakning, forskarkontakter samt kunskapsstöd till utställningsprojekt, publik verksamhet och programverksamhet. Du kommer att ingå i myndighetens forskargrupp.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha motsvarande magisterexamen i ett ämne med kulturhistorisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel historia, etnologi eller freds- och konfliktvetenskap. Du ska vara kunnig inom det försvarshistoriska området och ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Är du disputerad eller har erfarenhet av att delta i utställningsarbete eller publikt arbete vid museer, ser vi det som meriterande.
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är utåtriktad, med en naturlig förmåga att skapa, upprätthålla och vårda professionella relationer - både inom myndigheten och externt. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta och möter dina kollegor med ett pedagogiskt och inlyssnande förhållningssätt. Då tjänsten innehåller en bredd av arbetsuppgifter och kontaktytor behöver du ha ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan hantera en flexibel vardag. Du har god förmåga att planera, driva och självständigt utföra dina arbetsuppgifter mot uppsatta mål.
Mer om oss
Tjänsten är placerad på enheten för forskning och kulturarv, som ingår i avdelningen Innehåll och kommunikation. Vårt uppdrag är öka kunskapen om det försvarshistoriska, maritima och transporthistoriska kulturarvet genom forskning och genom att stödja och samverka med ideella aktörer inom myndighetens verksamhetsområde. Vi arbetar mot myndighetens sju museer, och utgör även expertinstans till andra myndigheter, företag och alla som vill veta mer om det försvarshistoriska, maritima och transporthistoriska kulturarvet.
Anställning
Visstidsanställning, ca 8 månader. Tillträde 1 maj, eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm, Linköping eller Karlskrona, men resor till alla verksamhetsorter kan förekomma i tjänsten. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Anna Arnberg, enhetschef, 08-519 549 47 Facklig kontakt
Saco-s: Anna Silwerulv 08-519 549 62
ST: Martin Linde 08-519 558 74 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 mars genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer hålls den 9 mars och den 16 mars. Övrig information
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens museer för maritim, transport- och försv
(org.nr 202100-1132) Arbetsplats
Enheten för forskning och kulturarv Jobbnummer
9727633