Forskningsassistent i socioteknisk samhällsutveckling
2025-11-05
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö.
Institutionen har drygt 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/
. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala.
Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. För mer information, se avdelningens https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/avdelningen-for-industriell-teknik
Särskild ämnesbeskrivning
Socioteknisk samhällsutveckling handlar om att titta på hur tekniska-, miljö- och sociala faktorer samverkar och påverkar en hållbar samhällsutveckling. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Att assistera utveckling av olika forskningsprojekt inklusive framskrivande av ansökningar om externa forskningsanslag för att öka kunskapen om hur sociotekniska system relaterar till hållbar samhällsutveckling. Detta genom att ansvara för koordinering mellan forskare och både skriva själv, samt vara stöd för forskare att skriva projektplaner och ansökningar. Arbetet innefattar även att hålla i skrivprocesser av forskningsrapporter.
Kvalifikationskrav
För anställningen krävs:
- Masterexamen i hållbar utveckling eller liknande ämne.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Flerårig erfarenhet av arbete inom akademin, med forskning eller undervisning.
- Erfarenhet av koordinerande arbeten inom akademin.
- Mycket god kunskap och kännedom om hållbar utveckling utifrån miljö eller social hållbarhet.
Stor vikt kommer också läggas vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av att tala inför publik.
- Kompetens inom kvalitativ forskning och förståelse för kvantitativa forskningsmetoder.
- Erfarenhet av samarbete i multikulturella team och tvärvetenskapliga projekt.
- Förmåga att förmedla vetenskapligt innehåll till olika målgrupper.
- God skriftlig- och muntlig kommunikationsförmåga
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning 6 månader. Omfattningen är 60%. Tillträde 2025-12-10. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Klas Palm, klas.palm@uu.se
, 072 - 9999234.
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025, UFV-PA 2025/3359.
I den här rekryteringen använder vi oss inte av personligt brev, istället besvarar du några korta frågor i ansökan.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
