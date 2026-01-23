Forskningsassistent i sociologi
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Nu söker vi dig som vill arbeta som forskningsassistent i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Hos oss får möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.Publiceringsdatum2026-01-23
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.
Ämnet sociologi tillhör HumUS och erbjuder utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå samt forskarnivå. Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys. Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Miljösociologi om Arbete, familj och nära relationer.Dina arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att arbeta med att göra forskningssammanställningar och ta fram presentationsmaterial för projektet Fossilfri Framtid. Läs mer om projektet här: https://futurenordics.org/projects/fossil-free-futures-divestment-across-nordic-countriesKvalifikationer
Vi söker dig som har minst masterexamen och dokumenterad erfarenhet av att integrera klimatfrågan, med finansområdet, och samhällsvetenskaplig kompetens i teori och metod. Du måste också ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du behöver ha grundläggande kunskaper i svenska.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt, att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt samt visad god samarbetsförmåga.
Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.
Information
Anställningen är på 20 % i 5 månader och anställningen förväntas påbörjas i februari. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Linda Soneryd 070-579 15 07, linda.soneryd@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till projektet
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-02-06. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
