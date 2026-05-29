Forskningsassistent i mikrobiell kemi
2026-05-29
Kemiska institutionen - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiområdet. Institutionen har fler än 270 anställda och omsätter drygt 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedriver vi mycket framgångsrik forskning av hög internationell standard. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete, och vi ser fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörsprogram och masterprogram. Mer information finns på vår webbplats.
Ämnesbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad och erfaren forskningsassistent till vårt team som arbetar i gränssnittet mellan mikrobiologi och molekylärbiologi. Projekten fokuserar på storskalig genetisk och metabolisk modifiering av Escherichia coli och cyanobakterier för hållbar produktion av ammoniak. Tjänsten erbjuder praktisk erfarenhet av molekylär kloning, odling av bakterier och karakterisering av modifierade stammar, och ger möjlighet att bidra till spetsforskning med tillämpningar inom bioteknik och hållbart jordbruk.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Daglig rutinmässig beredning av experimentellt material
Självständigt designa och utföra kloning i E. coli och olika cyanobakteriestammar
Odling och övervakning av cyanobakterier i bioreaktorerKvalifikationer
Sökande måste ha:
Examen inom bioteknik eller molekylärbiologi.
Erfarenhet av odling av cyanobakterier i bioreaktorer och storskalig genteknik, syntetisk biologi.
Mycket god muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
Mycket bra på dokumentation av experimentella detaljer.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt hur sökandens erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
Anställningen är en visstidsanställning, 6 månader. Anställningsomfattning 75 %. Tillträde 6 juli. Placering: Ångströmlaboratorium Hus 7 plan 1.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta
Dr. Rui Miao. 0736729030, rui.miao@kemi.uu.se
Vänligen skicka in din ansökan senast den 12 juni 2026, UFV-PA 2026/1859
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
