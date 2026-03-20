Forskningsassistent
2026-03-20
Institutionen för ekologi
Forskningsassistent till institutionen för ekologi
Om jobbet
Vi söker en forskningsassistent till ett projekt om pollinerande insekter i skogslandskap. I projektet kommer vi att undersöka den relativa betydelsen av mikroklimat och skogens strukturella komplexitet för mångfalden och artsammansättningen av pollinerande insekter, samt studera interaktioner mellan pollinerande insekter och växter. Arbetet går ut på att i fält inventera pollinerande insekter (vilda bin, fjärilar och blomflugor), samt att mäta mängden blommande växter samt olika skogliga strukturer. Viss artbestämning och annat efterarbete på lab kan också ingå. Fältarbetet äger rum i Uppland.
Din bakgrund
Den sökande bör antingen ha universitets- eller högskoleexamen inom biologi eller liknande ämne, eller studera biologi eller motsvarande på universitetsnivå. Erfarenhet av ekologiskt fältarbete med insekter är meriterande, liksom artkännedom inom någon eller flera av grupperna vilda bin, dagfjärilar eller blomflugor, och svenska växter.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, samt vara både flexibel och noggrann. Du bör vara beredd att arbeta utanför ordinarie kontorstid.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Körkort (B) är nödvändigt.
Vid Institutionen för Ekologi i Uppsala bedrivs internationellt framstående forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi söker lösningar som bidrar till ett mera hållbart samhälle genom forskning kring växthusgasbalanser, bevarande av hotade arter och ekosystemtjänster och viltförvaltning i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer.
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2-3 månader, med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.
I maj, eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-08.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
