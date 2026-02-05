Forskningsassistent
2026-02-05
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Vi söker forskningsassistenter till Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå.
Om jobbet
I tjänsten ingår olika typer av fältarbete med visst ansvarstagande inom ramen för institutionens verksamhetsområden. Det gäller t ex spillnings- och betestrycksinventering klövvilt, ÄBIN, sätta ut insektsfällor, fångst av smådäggdjur och fågel, assistans vid fångst av laxsmolt, provfiske, insamling av växtprover, dataläggning, hantering av insamlade prover från fält, med flera arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan variera under säsongen. Vi kommer att erbjuda plats där vi tror att din kompetens kommer bäst till pass.
Eftersom vi bedriver verksamhet över hela Sverige förekommer periodvis arbete på flera olika platser i landet, så du förväntas därför resa och kunna vara hemifrån under längre perioder. Vi bor vanligtvis i stugor/vandrarhem med delade kök och badrum när vi är i fält.
Det här är ett tillfälle för dig som vill arbeta och trivs i naturen samtidigt som du får en inblick i den spännande forskningens värld.
Din bakgrund
Personliga egenskaper värderas högt. Vi söker ansvarsfulla och noggranna personer med gott omdöme. Sökande ska ha god organisationsförmåga, samt kunna arbeta med ett metodiskt och noggrant arbetssätt. Du kommer att arbeta både på egen hand samt i grupp, vi söker därför personer med god kommunikations- och samarbetsförmåga som även klarar självständigt arbete. Du ska ha god fältvana och fysik då en del av projekten inkluderar dagligen långa gångsträckor i skog och mark. Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Sökanden ska ha minst B-körkort med god körvana, känna sig bekväm med bilkörning på motor- och skogsbilvägar.
Sökanden ska ha goda språkkunskaper i engelska.
Sökanden ska ha biologisk/ekologisk högskoleutbildning på minst kandidatnivå (eller pågående) eller motsvarande dokumenterad kompetens.
Sökanden ska ha god fältvana och praktisk erfarenhet av fältinventeringar.
Sökanden ska även kunna hantera GPS och kompass.
Meriterande:
Genomgången kurs i etik och hantering av försöksdjur
Praktisk erfarenhet av att jobba med vilda djur (fångst, hantering, spårning, spillning, etc.)
Erfarenhet av insektssortering
Vegetationskunskaper
Datorvana (Excel, R, QGIS eller motsvarande)
Båtvana
Vilka är vi?
Vilka är vi?
SLU löser riktiga problem, för en levande värld - och vi utmanar etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen.
Vår utgångspunkt är kopplat till skog-, jord-, och vatten. VFM:s verksamhet är bärande delar av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vår verksamhet påverkar och berör.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå eller utifrån forskningsprojektens huvudsakliga kärnområde.
Anställningsform:
Säsongsanställning
Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse.Tillträde
Enligt överenskommelse. Störst behov föreligger under perioden april-oktober, men kan anpassas beroende på enskilda forskningsprojekts behov och dina möjligheter.Så ansöker du
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
