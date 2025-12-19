Forskare inom styrning och navigering
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta i spännande projekt med teknik för försvar och säkerhet? Kan du analysera komplexa system och förstå det väsentliga? Förstår du kopplingen mellan dagens teknikutveckling och framtidens tillämpningar? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
I rollen som forskare kommer du att ha en central roll i att analysera och utveckla teknik, metoder och verktyg. Du kommer att arbeta med avancerad teknik för styrda vapen och andra flygande farkoster samt forska på framtidens navigerings- och styrsystem (GNC, Guidance, Navigation and Control). Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och kan inkludera omvärldsbevakning, utvärdering av befintliga navigerings- och styrsystem samt utveckling av modeller och verktyg för dynamiska simuleringar av farkoster. Vidare kommer du att verka som expertstöd till andra försvarsmyndigheter genom att tillhandahålla kunskap om nuvarande och framtida system. Du kommer även att vara ansvarig för dokumentation och rapportering av forskningsresultat, vilket ibland inkluderar att publicera i relevanta vetenskapliga tidskrifter och att delta i konferenser.
Du kommer att bli del av en forskargrupp där vetenskaplig metodik genomsyrar arbetet, som sker både individuellt och i grupp. Vi arbetar även i nära samverkan med andra grupper inom FOI, andra försvarsmyndigheter och i internationella samarbeten.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Styrda vapen med placering i Kista. Enheten tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet. Läs gärna mer om vad avdelningen gör: Vapen, skydd och säkerhet .
På enheten forskar vi bland annat på styrning, navigering och farkostdynamik. Vi arbetar med studier, analyser och värderingar, främst av vapensystem. Tillämpningarna inkluderar allt från modellering och simulering av hypersoniska vapen till utveckling av alternativa metoder för navigering. Enhetens arbete syftar både till att kunna analysera prestanda och förmåga hos dagens system och till att ta fram och värdera nya koncept för det framtida försvaret.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
genomgången forskarutbildning (eller snart är klar) eller motsvarande inom områden såsom dynamiska system, reglerteknik, signalbehandling, optimering, systemteori, robotik eller tillämpad matematik
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi söker en person som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp, och som har en god samarbetsförmåga. Du har även initiativförmåga samt och är mål- och resultatinriktad. Vidare har du en god analytisk förmåga och har lätt för att omvandla teori till praktik samt att sätta problem i sitt sammanhang. Du har en utvecklad förmåga att snabbt tillägna dig ny information och sätta dig in i nya områden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
praktisk och teoretisk erfarenhet av navigerings- och styrsystem, banplanering, simulering av flygande farkoster och utveckling i objektorienterade programmeringsspråk.
erfarenhet av vapenrelaterade frågor från till exempel Försvarsmakten, FMV eller försvarsindustri.
erfarenhet av projektledning av tekniska projekt.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 18 januari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Sjöblom. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9657979