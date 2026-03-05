Forskare i växtevolution
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati.
För närvarande arbetar cirka 100 personer, inklusive 35 doktorander och 15 postdoktorer, i 25 forskargrupper på DEEP.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-ekologi-miljo-och-botanik
Projektbeskrivning
Forskaren kommer att ingå i https://www.su.se/forskning/forskningskatalog/forskargrupper/9/grupp-hackel
vars forskningsinriktning är evolutionär växtbiogeografi. Forskaren kommer att analysera data om fylogeni, utbredning och morfologiska egenskaper hos gräsväxter (Poaceae), med fokus på Madagaskar.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar analytiska uppgifter inom:
- fylogenetisk rekonstruktion
- makroevolutionär modellering (egenskapsutveckling, biogeografi, uppskattning av divergens-tidpunkt, diversifiering)
- flerdimensionell statistik och ordination
Dessutom förväntas forskaren leda arbetet med att skriva minst en forskningsartikel för publicering baserat på resultaten.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, i synnerhet:
- flytande engelska i tal och skrift
- kritiskt tänkande och argumentationsförmåga
- vetenskaplig skrivförmåga som demonstreras genom minst en artikel publicerad som huvudförfattare i en peer-reviewed tidskrift
- erfarenhet av att arbeta med R eller en liknande programmeringsmiljö
- erfarenhet av att sammanställa data från botaniska databaser
- erfarenhet av modeller för egenskapsutveckling eller liknande fylogenetiska modeller.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Jan Hackel, mailto:jan.hackel@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
