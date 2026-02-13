Forskare i neuroepigenetik
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för biokemi och biofysik består av ca 250 personer, varav ca 60 doktorander.
Institutionen bedriver utbildning och forskning av världsklass.
Förutom våra forskargrupper i Frescati har vi flera grupper och nationella faciliteter placerade på SciLifeLab. SciLifeLab är ett nationellt centrum som har som övergripande mål att underlätta skärningspunkten för toppmodern, tvärvetenskaplig forskning inom life science.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/department-of-biochemistry-and-biophysics/.
Projektbeskrivning
Vår forskargrupp studerar epigenetisk reglering av mänsklig hjärnutveckling under normala och patologiska förhållanden. Vi utvecklar och tillämpar banbrytande encelliga, multimodala och spatial genomiktekniker för att förstå hur regleringsprogram formar utveckling, sjukdom och evolution. Vi har tidigare utvecklat metoder för multimodal encellsprofilering av histonmodifieringar och kromatintillgänglighet (Bartosovic et al., Nature Biotech., 2021; Bartosovic et al., Nature Biotech., 2022) och för spatialt upplöst epigenomkartläggning (Deng, Bartosovic et al., Science 2022; Zhang et al., Nature, 2023).
Vi rekryterar nu en postdoktoral forskare i våtlaboratorium för att tillämpa dessa tekniker på stamcellsbaserade neurologiska utvecklingsmodeller för att kartlägga mänsklig hjärnutveckling och identifiera dysreglerade regleringsprogram relevanta för autismspektrumstörning (ASD). Projektet kombinerar 2D/3D-differentieringsmodeller med högupplöst kromatinprofilering och funktionell störning för att koppla icke-kodande riskvariation till celltyper, regleringselement och molekylära mekanismer.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
- Odling och underhåll av humana pluripotenta stamceller (iPSC/ESC).
- Utveckling och implementering av 2D- och 3D-modeller av mänsklig hjärnutveckling.
- Genom-/epigenomredigering med CRISPR-baserade metoder.
- Tillämpning av avancerade encelliga, multimodala och rumsliga epigenomprofileringstekniker.
- Samarbete med andra medlemmar i forskargruppen.
- Handledning av master- och doktorandprojekt.
- Skriva rapporter, manuskript och dokumentation.
- Förberedelse av presentationer och deltagande i internationella konferenser.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet samt:
- Doktorsexamen i stamcellsbiologi, utvecklingsneurobiologi, molekylärbiologi eller ett relaterat område.
- Stark praktisk erfarenhet av mänskliga pluripotenta stamceller (underhåll, differentiering, felsökning), helst inom neurala linjer/organoider.
- Gedigen bakgrund inom molekylära och cellulära metoder (t.ex. PCR/qPCR, kloning, immuncytokemi/IHC, mikroskopi, western blot).
- Förmåga att arbeta rigoröst med komplexa protokoll och iterativ metodoptimering.
- Erfarenhet av epigenomik (t.ex. ATAC, CUT&Tag/CUT&RUN/ChIP-liknande metoder), arbetsflöden för enskilda celler (t.ex. 10x), spatiala metoder och/eller CRISPR-störningsmetoder.
- Teamorienterad inställning och starka kommunikationsförmågor i engelska.
Om anställningen
Anställningen avser deltid 65 % och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde 2026-04-01.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av forskare, Marek Bartosovic, mailto:marek.bartosovic@dbb.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0535-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för biokemi och biofysik Jobbnummer
9740268