Forskare i farmakometri
2026-01-15
Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.
Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 150 anställda och en omsättning på närmare 180 miljoner. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.
Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel * Farmakokinetik * Farmakodynamik * Farmakoekonomi * Farmakometri * Farmakoterapi * Galenisk farmaci och nanoteknologi * Klinisk farmaci *Läkemedelsepidemiologi * Läkemedelsformulering * Läkemedelstillförsel * Molekylär galenisk farmaci * Samhällsfarmaci
Vill du arbeta med farmakometri med inriktning mot global hälsa med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Välkommen att söka anställning som forskare på institutionen för faramci, Uppsala universitet
Sjukdomar som tuberkulos, HIV och malaria skördar årligen miljontals liv, främst i låg- och medelinkomstländer. Forskargruppen Farmakometri för Global Hälsa använder farmakometriska metoder för att utveckla nya läkemedel och optimera behandlingar för dessa infektionssjukdomar. Vi är en del av den större Enheten för farmakometri som är ledande inom metodutveckling och applikation av innovativa modeller.
Arbetsuppgifter
Rollen ska arbeta med ett projekt fokuserat på meta-analys av mikrobiologisk data från kliniska studier. Målet är att utveckla en optimerad och standardiserad analys-modell för att förbättra statistisk styrka att urskilja läkemedelseffekter och möjliggöra jämförelser mellan studier.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen. Stark teknisk kunskap i farmakometri. Gedigen erfarenhet av program som R och NONMEM. God kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska. Stark vilja att bidra positivt inom tuberkulos-forskning.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Specifik erfarenhet från analys av mikrobiologisk data från studier av tuberkulos-läkemedel. Erfarenhet från arbete i internationella samarbeten.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 10-12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 16 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala, Biomedicinskt centrum
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Elin Svensson, elin.svensson@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2026, UFV-PA 2026/120.
