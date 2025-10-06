Forskare
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att självständigt utveckla och bedriva forskningsprojekt inom området lymfom. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att använda både kliniska och tumörbiologiska data. Arbetet kommer att inriktas på ett av följande projekt:
1 Studera hur genetiska karakteristika ändras över tid mellan diagnostiska tumörbiopsier och uppföljande biopsier.
2 Metodutveckling i detektionen av små mängder kvarvarande lymfomceller i blod och benmärg genom minimal residual disease mätningar.
3 Studera nya prognostiska och prediktiva markörer för överlevnad och sen-effekter genom att använda data både från blod och tumörer, kliniska karaktäristika om patienter och integrering med nationella stora registerdata.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i relevant ämnesområde inom medicin eller biologiska och biokemiska vetenskaperna (tex. medicin, molekylärbiologi, cellbiologi eller tumörbiologi.) Medicine doktorsexamen inom lämpligt fält tex medicin, epidemiologi, kliniska studier, biologi eller biostatistik. God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation av vetenskapliga resultat på engelska.
Kunna programmera och hantera stora dataset med hjälp av SAS, STATA och/eller R som statistiska program. Kunskap inom medicin, med ett specifikt fokus på onkologi, hematologi och/eller immunologi. Erfarenhet av analys av genetiska data. Författarskap av publikationer i väl meriterade vetenskapliga tidskrifter.
Meriterande
• Laborativt kunnande.
• Erfarenhet av patologi (immunhistokemi och multiplex imaging)
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 10 månader vikariat. Omfattningen är 20 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Ingrid Glimelius, ingrid.glimelius@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2025, UFV-PA 2025/2971
