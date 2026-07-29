Församlingspedagog 100%
Säffle Pastorat / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Säffle Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Säffle
2026-07-29
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Församlingspedagog till konfirmand- och ungdomsverksamhet
Vi söker en församlingspedagog (100%) för arbete med konfirmand- och ungdomsverksamhet Säffle pastorat.
Tjänsten innefattar arbete med pastoratets olika konfirmandgrupper och arbete med unga ledare i konfirmandverksamheten. Det ingår i tjänsten att driva arbetet med att utveckla ytterligare mötesplatser för ungdomar i pastoratet, i åldrarna från 12 år och uppåt.
Även visst diakonalt arbete, såsom uppvaktning av församlingsmedlemmar 80+, ingår i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad församlingspedagog, alternativt annan relevant pedagogisk utbildning.
Du har god pedagogisk förmåga och tycker om att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är initiativrik, lyhörd och trygg i att arbeta med barn och ungdomar, och trivs i kontaktskapandet både med ungdomar. Du är också trygg i att vara en vuxen förebild för de barn och unga du möter.
Svenska kyrkans tro och värderingar är centrala i rollen som pedagog och i vår församlingsverksamhet. Att du delar denna grundsyn, är trygg i arbetet med att leda andakter, samt är medlem i Svenska kyrkan ser vi som en självklarhet. Du strukturerad och och ser det som en självklarhet att följa pastoratets riktlinjer, men samtidigt flexibel inför verksamhetens behov. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift, samt har goda kunskaper i office-paketet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstiden är schemalagd, även kvällar och helger ingår. Vi tillämpar reglerad arbetstid. Lön enligt kollektivavtal. Provanställning tillämpas
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle pastorat
(org.nr 252003-7314), https://www.svenskakyrkan.se/safflepastorat
Billerudsgatan 17 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säffle Kyrka/Församlingshem/Pastorse Jobbnummer
10015306