Avdelningschef vid Klinisk patologi, Laboratoriemedicin i Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-07-29
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 520 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt däri grundat kvalitetssystem. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Som avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinsk chef, underställda biträdande avdelningschefer och andra nyckelpersoner.
I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget. Tillsammans med medicinsk chef ansvarar du för att upprätta en årlig aktivitetsplan utifrån Laboratoriemedicins verksamhetsplan och tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med denna. Tillsammans med övriga avdelningschefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom Laboratoriemedicin.Kvalifikationer
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare söker vi dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
• samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/laboratorieverksamhet är önskvärt.
• Erfarenheter från liknande arbete värdesätts.
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande.
• Ledarskapsutbildning är meriterande.
• Erfarenhet från forskningsverksamhet är meriterande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan.https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Helena Lindholm helena.lindholm@regionvasterbotten.se +46907858598 Jobbnummer
10015287