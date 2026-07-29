takrengöring, utetvätt
Schröder, Noël Simon Antonius / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Vaggeryd Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Vaggeryd
2026-07-29
, Gnosjö
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Söker 2 personer med erfarenhet inom takvård, du ska inte vara höjdrädd, och du behöver körkort. Vi behöver någon som är ansvarstagande och kan jobba flexibelt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
via telefon, 076 017 45 99
E-post: noelschroeder15@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schröder, Noël Simon Antonius
, https://www.rentdirekt.com
Storgatan 16 (visa karta
)
567 32 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Noel Schröder noelschroeder15@gmail.com 0760174599 Jobbnummer
10015282