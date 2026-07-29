takrengöring, utetvätt

Schröder, Noël Simon Antonius / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Vaggeryd
2026-07-29


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Söker 2 personer med erfarenhet inom takvård, du ska inte vara höjdrädd, och du behöver körkort. Vi behöver någon som är ansvarstagande och kan jobba flexibelt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
via telefon, 076 017 45 99
E-post: noelschroeder15@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Schröder, Noël Simon Antonius, https://www.rentdirekt.com
Storgatan 16 (visa karta)
567 32  VAGGERYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Noel Schröder
noelschroeder15@gmail.com
0760174599

Jobbnummer
10015282

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