Klar med sommarjobbet? Ta klivet in i industrin!

Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby
2026-07-29


Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

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Är du klar med sommarjobbet och funderar på vad nästa steg blir? Kanske vill du testa på industrin och få chansen att lära dig ett yrke från grunden?

Just nu söker vi flera maskinoperatörer till ett industriföretag i Lagan. Du blir anställd av Montico och arbetar som konsult ute hos kunden, med goda möjligheter att på sikt bli erbjuden en anställning direkt hos företaget.

Det här är en tjänst för dig som vill jobba, lära dig nya saker och vara en del av ett team där man hjälps åt. Tidigare erfarenhet är ett plus, men det viktigaste för oss är din inställning och vilja att utvecklas.

Bra att veta:
Arbetsort: Lagan
Arbetstid: 2-skift
Start enligt överenskommelse
Inhyrning via Montico med goda chanser till anställning hos kund

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:

• Övervakning och skötsel av maskiner i produktionen
• Enklare kvalitetskontroller
• Materialhantering
• Felsökning och mindre justeringar av maskiner
• Att bidra till ordning och reda på arbetsplatsen

Vi söker dig som

• Är pålitlig och kommer i tid
• Har en positiv inställning och vill lära dig
• Trivs med att arbeta tillsammans med andra
• Är ansvarstagande och noggrann
• Inte är rädd för att ta i när det behövs
• Vill ha ett långsiktigt arbete och utvecklas inom industrin

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico HR Partner AB (org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Vislandavägen 11 (visa karta)
341 38  LJUNGBY

Arbetsplats
Montico

Kontakt
Christin Bengtsson
christin.bengtsson@montico.se
+46 372 75 99 55

Jobbnummer
10015289

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