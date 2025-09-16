Försäljningschef Till Tecca
Därför är du viktig
Som försäljningschef hos oss på TECCA är du den som får siffrorna och människorna att gå åt samma håll. Med skärpa i analysen och ett öga för affären ser du var potentialen finns - och hur vi tillsammans når dit. Din närvaro och ditt driv skapar energi och riktning i hela organisationen.
Det här är TECCA
TECCA skapar framtidens innovativa lösningar och produkter för hållbart byggande. Med kontor i Jönköping och Vetlanda levererar vi pålitliga byggmaterial till småhusindustrin och bygghandeln, med huvudfokus på lösningar som skyddar byggnationer såväl under byggprocessen som när byggnaden står klar. Vi är runt 30 anställda och omsätter cirka en halv miljard SEK.
Vår kultur
Vi vill vara en kraft som är med och utvecklar byggbranschen i riktning mot en mer hållbar värld. Vi har hög motivation och drivs av att göra avtryck på marknaden och i världen. Personligt välmående tillsammans med stark laganda är grunden för vår kultur. Vi är övertygade om att höga krav och förväntningar går att kombinera med omtanke gentemot varandra, rätten att göra misstag och ständigt utvecklas.
Fokus i din roll
Det här är rollen där din analytiska förmåga möter affärsutveckling - och där ditt operativa ledarskap gör skillnaden i vardagen. Du kommer att:
Leda försäljningsorganisationen och säkerställa att dagliga aktiviteter bidrar till långsiktig tillväxt och lönsamhet.
Analysera försäljningsdata, avtal och marknadstrender för att hitta rätt affärsmöjligheter och utveckla nya strategier.
Följa upp och optimera lönsamhet i affärer och projekt.
Om vi får önska
Vår nordiska expansion är i full gång - nu letar vi efter dig som vill göra avtryck och vara med och forma vägen framåt tillsammans med oss.
Vi tror att du har en bakgrund som Key Account Manager i ett större bolag med komplexa affärer och längre säljcykler, eller som säljledare i ett medelstort bolag där du är redo att ta steget in i en organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Du är van att arbeta analytiskt, följa upp resultat och utveckla affärer och människor med fokus på lönsamhet.
En utbildning inom ekonomi, försäljning eller teknik kan vara en värdefull grund, men det är din erfarenhet, passion och vilja att utvecklas som gör dig framgångsrik i rollen hos oss.
Är det rätt plats för dig?
Det här är rollen för dig som trivs med att kombinera det strategiska med det operativa. Du gillar att ha örat mot marken, arbeta nära dina medarbetare och se hur ert gemensamma arbete ger resultat. Du är analytisk, affärsdriven och trygg i din förmåga att leda andra med både tydlighet och lyhördhet. Framför allt vill du vara med och bygga en försäljning som är lika stabil som lönsam.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Heltid, tillsvidareanställning.
Du rapporterar till Commercial Director.
Placering i Jönköping eller Vetlanda.
Visa ditt intresse redan idag, dock senast den 28 september.
Vid frågor, kontakta Ida Jergell på 0737-068080. Så ansöker du
