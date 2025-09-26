Försäljningschef till Live Expo
Har du gedigen års erfarenhet av att operativt leda större säljorganisationer? Lockas du av en tjänst där du coachar, motiverar och utvecklar ett säljteam samtidigt som du är en viktig del av Live Expos ledningsgrupp och framtida tillväxtresa? Då ska du läsa vidare!
Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Live Expo.
Live Expo är ett växande event- och mässbolag som skapar och driver framtidens mötesplatser. Företaget arrangerar mässor, konferenser, event och festivaler där människor och företag kan mötas för att nätverka, göra affärer och inspireras av nya idéer och teknik. Live Expo kombinerar innovation och högt innehållsvärde med modern projektledning och digitalisering. Deras mötesplatser är inte bara viktiga att delta på - de är evenemang som besökare gärna återvänder till.
Ny teknik, samhällsutveckling och entreprenörskap står i centrum, med både etablerade aktörer och startups som visar upp sina senaste lösningar. Bolaget grundades av erfarna entreprenörer inom mäss- och eventbranschen och har tillsammans lanserat över hundra nya mässkoncept, varav många i dag är ledande inom sina respektive branscher.
Live Expo arbetar med hela eventcykeln - från idé, koncept, marknadsföring, digital kommunikation och produktion till genomförande.
Klicka här för att läsa mer om de som arbetar på Live Expo.Dina arbetsuppgifter
Som försäljningschef har du en central roll där du kombinerar ett närvarande operativt ledarskap med ett långsiktigt strategiskt ansvar. Du leder och utvecklar ett team på cirka 20 säljare och säkerställer att mål och budgetar uppnås genom att vara nära i det dagliga arbetet. Det innebär att du håller säljmöten, gör medlyssningar, coachar och ger kontinuerlig feedback för att utveckla teamets prestationer och bygga en stark laganda.
Samtidigt ingår du i företagets ledningsgrupp och bidrar aktivt till att driva Live Expos långsiktiga tillväxt och utveckling. Tillsammans med övriga ledningen utformar och implementerar du strategier som stärker företagets konkurrenskraft och marknadsposition.
I rollen balanserar du det operativa och det strategiska, där du både är en inspirerande och närvarande ledare för säljteamet och en drivande kraft i företagets övergripande utveckling.
Kombinera operativt ledarskap och långsiktigt strategiskt ansvar
Leder och utvecklar ett team med cirka 20 säljare och säkerställer att mål och budgetar uppnås genom att vara nära i det dagliga arbetet
Håller i säljmöten, gör medlyssningar, coachar och ger kontinuerlig feedback för att utveckla teamets prestationer och bygga en stark laganda
Ingår i ledningsgruppen och bidrar till företagets långsiktiga tillväxt och utveckling
Utformar och implementerar strategier som förstärker företagets konkurrenskraft och marknadsposition med övriga ledningen
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gedigen erfarenhet av att operativt leda större säljorganisationer med både erfarna och juniora säljare
Erfarenhet av att utveckla en försäljningsorganisation
Erfarenhet av försäljning med kortare säljcykler
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift, goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Som försäljningschef krävs det en kombination av starkt ledarskap, affärsmässighet och operativt driv. Du är en tydlig och närvarande ledare som kan inspirera och motivera ett större säljteam. Med en naturlig förmåga att bygga förtroende skapar du engagemang och får dina medarbetare att vilja prestera på högsta nivå.
Du har god analytisk förmåga och följer upp resultat och aktiviteter för att säkerställa att målen nås. Samtidigt är du lösningsorienterad och ser snabbt hinder i säljprocessen för att kunna driva förbättringar som gör arbetet mer effektivt. Du är också coachande och utvecklingsinriktad där du ger regelbunden feedback, håller utvecklande samtal och hjälper varje säljare att växa i sin roll.
För att lyckas behöver du också vara resultatfokuserad och strukturerad. Du kan prioritera och skapa tydliga processer som bidrar till ett målinriktat arbetssätt. Samtidigt behåller du flexibilitet och handlingskraft när förutsättningarna förändras och det krävs snabba beslut.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Västra Frölunda, Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
