Försäljningsassistent
Entergate AB / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2026-04-15
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Entergate AB i Halmstad
Entergate växer - vi söker en Försäljningsassistent!
Entergate AB är ett svenskt techföretag grundat 1998. Med över 28 års erfarenhet inom enkät- och analyslösningar hjälper vi företag att fatta bättre beslut. Vi kombinerar innovation med långsiktiga kundrelationer och strävar alltid efter högsta kvalitet.
Vill du vara en del av ett snabbväxande bolag och arbeta nära affärer, kunder och säljteamet? På Entergate får du en central roll där du verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som försäljningsassistent hos oss är du navet i säljprocessen. Du stöttar teamet, håller ordning på affärer och ser till att våra kunder får en smidig och professionell upplevelse.
Dina arbetsuppgifter
Boka möten genom proaktiv telefonkontakt (cold calling)
* Identifiera och generera nya leads
* Uppdatera och hantera kunddata i CRM
* Arbeta mot tydliga mål och KPI
* Delta i säljmöten och bidra till utveckling av strategier
• Stötta säljarna i det dagliga arbetet
• Hantera kund dialoger via mail och telefon
• Följa upp offerter och affärer
Vi söker dig som
• Är strukturerad, driven och lösnings orienterad
• Har lätt för att kommunicera med människor
• Gillar tempo och att ha många bollar i luften
• Har erfarenhet av service, admin eller försäljning (meriterande)
Varför Entergate?
• Möjlighet att utvecklas inom försäljning
• En dynamisk och entreprenör arbetsmiljö
• Ett erfaret team med stark laganda
• Chansen att påverka och växa tillsammans med bolaget
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: jobb@entergate.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Försäljnings assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entergate AB
(org.nr 556600-9089)
Fiskaregatan 9-11 (visa karta
)
302 90 HALMSTAD Jobbnummer
9856422