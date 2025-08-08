Försäljningsansvarig - Stemo AB
STEMO är ett svenskt företag med över 50 års erfarenhet inom förvaring och lagerhantering, med huvudkontor och produktion i Hillerstorp, Sverige. Företaget är en betydande aktör på den europeiska marknaden och levererar högkvalitativa förvaringslösningar till branscher och företag i över 20 länder
STEMO är särskilt specialiserade på smådelsförvaring och erbjuder ett brett sortiment av lagerlådor i olika storlekar och utföranden. Produkterna är designade för att vara ergonomiska, flexibla och hållbara, och används inom allt från industrin och sjukvården till skolor och verkstäder.
VILL DU VARA MED OCH DRIVA SVENSK INDUSTRIKVALITET PÅ DEN EUROPEISKA MARKNADEN?
Stemo söker nu en Försäljningsansvarig - en hungrig, prestigelös och orädd person som vill vara med och ta vår försäljning till nästa nivå i Europa. Det här är en roll för dig som älskar att vara ute hos kund, bygga starka relationer och driva affärer som gör verklig skillnad. Då denna tjänst har ett särskilt fokus på DACH-regionen är Tyska språket fördelaktigt.
Vi står inför en viktig expansionsfas där våra svenska lådsystemlösningar - med fokus på smådelsförvaring - spelar huvudrollen. Våra produkter används redan i över 20 länder, men nu vill vi avancera i Tyskland, där vi har ett eget dotterbolag. Du kommer att vara ensam säljare med stort ansvar och frihet, och du får möjlighet att påverka både affären och kundupplevelsen på djupet.
Din roll
Som Försäljningsansvarig får du ett tydligt uppdrag: att bearbeta DACH-regionen och bygga upp vår närvaro där. Du kommer att resa mycket - främst till Tyskland, men även till Österrike, Schweiz, Polen, Frankrike, Nederländerna och England. Du ansvarar för att identifiera affärsmöjligheter, bygga upp nya och förvalta befintliga kundrelationer och skapa långsiktiga samarbeten med distributörer, återförsäljare och andra partners. Du arbetar både strategiskt och operativt - från att analysera marknadspotential till att genomföra konkreta sälj- och marknadsinsatser.
Stemo ingår i Everbrand Sweden AB, vilket ger dig både trygghet och gemenskap. Du har möjlighet att utgå från kontor i Jönköping eller Hillerstop, men det är du själv som styr din vardag - och det är ute hos kunderna, där affärerna händer, som du gör störst skillnad. Du arbetar självständigt och har stor frihet under ansvar - samtidigt som du är en viktig del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och högt i tak.
Vi tror att du är
En person som trivs med att resa, ta initiativ och driva affärer från idé till genomförande. Du är nyfiken, prestigelös och har en stark vilja att lyckas. Du har erfarenhet av försäljning och affärsutveckling, gärna internationellt, och du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska och gärna också tyska..
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett svenskt industribolag med stark lokal förankring och internationella ambitioner. Möjlighet att bygga upp ett affärsområde med stor potential. En vardag där du får kombinera strategi med praktiskt genomförande. En arbetsmiljö där din insats gör verklig skillnad - och där du får vara med och forma framtiden för svensk industridesign och funktionell förvaring.
Låter det som något för dig?
I denna rekrytering samarbetar Stemo AB med FSK Group AB.
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare P-A Karlsson på p-a@fskgroup.se
Skicka in din ansökan redan idag - vi jobbar med löpande urval. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
