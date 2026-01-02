Försäljnings- och affärsutvecklare
2026-01-02
Vill du vara med i utvecklingen av innovativa lösningar inom medicinteknik och säkerhetsutrustning? På Germa får du chansen att kombinera försäljning, affärsutveckling och teknik i en roll där dina insatser verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Med uppskattade produkter, kundfokus och stort engagemang i vårt team, är Germa sedan mer än ett sekel framgångsrika i våra utvalda marknadssegment inom medicintekniska produkter och säkerhetsutrustning.
Nu är vi redo att ta nästa kliv i företagets positiva utveckling! Tillsammans med dig, vill vi bygga vidare och bredda vårt erbjudande till våra nuvarande partners, och skapa nya partnerskap i segment där vår teknik och kompetens efterfrågas. Vi brinner för att utveckla och tillverka högkvalitativa produkter man kan lita på, och som skapar trygghet i de kritiska situationer och utmaningar som professionella användare ställs inför. Vi vill att du som medarbetare ska trivas och lyckas på Germa, och vi välkomnar dig till en arbetsplats med en positiv och familjär företagskultur, där öppenhet och tillit ligger oss varmt om hjärtat.
Vi söker nu en försäljnings- och affärsutvecklare som vill vara med oss på vår fortsatta resa att utveckla Germa. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som försäljnings- och affärsutvecklare hos Germa har du en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt. Du arbetar både strategiskt och operativt med försäljning och affärsutveckling i nära samverkan med närmaste chef och produktutveckling. Du ansvarar för försäljning till befintliga kunder, distributörer, marknader och affärssegment samt för att utveckla nya kunder, distributionskanaler och affärsområden. Du följer upp och redovisar försäljning och nyckeltal till försäljningschef.
Du arbetar med kundofferter, kundrelationer och kundbesök samt genomför produktutbildningar och workshops. Du representerar Germa på mässor och nätverksträffar och är delaktig i arbete med försäljningsbudget, prisstrategi och prislistor. Du medverkar även i produktutveckling och framtagning av användarmanualer i samverkan med interna funktioner.
Tjänsten innebär internationella resor och cirka 40-60 övernattningar per år vid behov.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av försäljning via distributörer, gärna 5-8 år, och som trivs i en självständig roll med stort ansvar. Du är en lagspelare som arbetar prestigelöst, är självgående och har ett analytiskt och strategiskt tänkande. Du är van att planera, genomföra och utvärdera ditt arbete samt att fatta beslut utifrån konsekvensanalys. Du har eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt anskaffat dig likvärdig erfarenhet genom ditt yrkesliv.
Du har god teknisk förståelse och ett högt tekniskt intresse samt förmåga att skapa goda arbets- och affärsrelationer på olika organisatoriska nivåer. Du representerar Germas värderingar på ett professionellt sätt och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av försäljningsarbete inom försvars- och säkerhetssektorn, inom medicinteknik eller av offentliga upphandlingar. Ytterligare språkkunskaper i tyska, franska eller spanska är också meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos Germa erbjuder vi dig en stimulerande och utvecklande roll i ett stabilt och välrenommerat företag med stark framtidstro. Du får möjlighet att påverka både affärsutveckling och företagets fortsatta tillväxt i nära samarbete med ledning och produktutveckling. Vi erbjuder en trygg anställning i en familjär företagskultur där engagemang, öppenhet och samarbete är självklara delar av vardagen. Rollen innebär även arbete i en internationell miljö med spännande kundkontakter världen över.
Information och kontakt
Låter detta som ett jobb för dig? Då är du välkommen med din ansökan på wikan.se. Sista ansökningsdag är den 23 januari 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos AB Germa och arbetstiden är förlagd till dagtid. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell på 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
