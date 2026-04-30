Försäljare (poolare) till Sollefteå
2026-04-30
Gillar du att möta människor och söker ett omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad? Jobba hos oss på Systembolaget!
Till vår butik i Sollefteå söker vi nu en försäljare som vill bli del av vårt unika uppdrag att bidra till bättre folkhälsa genom en ansvarsfull försäljning av alkohol. Hos oss står service och omtanke om människa och miljö alltid i fokus.
Denna tjänst kommer att ingå i en resurspool av försäljare som vi hos oss kallar för Poolare. Omfattningen av tjänsten är på heltid och tidsbbegränsat, arbetstiden per vecka kan variera. Tillträde är den 2026-06-01 till 2026-08-31.
I din roll som försäljare (poolare) hos oss
Som försäljare ingår du i en resurspool där du täcker korttidsfrånvaro i ett kluster av närliggande butiker, Kluster-Sollefteå, Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik*2,Ramsele,Hammarstrand. Det innebär att du 3 dagar i veckan arbetar i din hemmabutik och 2 dagar i veckan stöttar du upp i någon av de andra butikerna, exempelvis vid sjukdom eller VAB.
Hos oss är du Systembolagets ansikte utåt. Stark teamkänsla, högt tempo och trevliga möten kännetecknar arbetet hos oss. Vi lär av varandra och genom utveckling skapar vi resultat tillsammans. Det är i mötet med kunden som vi blir Systembolaget. Arbetet i butik är omväxlande och under en arbetsdag möter du kunder, sitter i kassan, arbetar på lagret och plockar upp varor på våra hyllor. Tillsammans håller vi våra lokaler rena och snygga.
Vi söker dig som
Har åldern inne (fyllt 20 år) för att kunna möta kunderna som får handla hos oss.
Har god social förmåga och förstår hur du kan bidra till ett bra kundmöte.
Bidrar till våra butikers utveckling genom att dela kunskap mellan butikerna.
Kan arbeta varierande arbetstider, vardagar och lördagar, tidiga morgnar och till efter stängning.
Gillar att samarbeta, och vill bidra till att vi når våra gemensamma mål.
Har ett flexibelt förhållningsätt, en nyfiken inställning till att lära nytt samt har ett intresse av de möjligheter som moderna digitala verktyg skapar.
Har gymnasie- eller yrkesutbildning.
Har tillgång till bil samt körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av detaljhandeln, arbete i ett serviceyrke och/eller med mat och dryck. Det är en fördel om du har B-körkort, beroende på avstånden inom klustret.
Vi möter många olika människor i våra butiker och vårt mål är att spegla samhället. Vi välkomnar medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att utvecklas och bidra.
Hos oss är det enkelt att vara engagerad
Systembolaget bygger på människor - våra kunder, våra kollegor och vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, utvecklas, påverka och lyckas tillsammans med andra. Du kommer att lära dig receptet på vårt imponerande kundmöte, mer om mat och dryck och hur du bidrar till kraften i 6000 medarbetare. Våra värderingar - omtänksamma, kunniga och inspirerande - vägleder oss i allt vi gör och hjälper oss att lyckas med vårt viktiga uppdrag. https://www.omsystembolaget.se/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Johansson, butikschef, på telefonnummer: 0730895271.
Känns rollen rätt för dig?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. I ansökningsformuläret laddar du upp din ansökan och svarar på ett antal frågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Flitiga som vi är så jobbar vi löpande med urval och intervjuer i vår rekryteringsprocess. Det betyder att tjänsten kan bli tillsatt redan imorgon, så tveka inte att söka redan idag!
Systembolaget finns till för alla i Sverige för att bidra till bättre folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador. Vi bidrar med kunskap och oberoende rådgivning om mat och dryck och hur alkohol påverkar hälsan. På så vis vill vi inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol där varken människor eller miljön tar skada. Läs mer om oss på https://www.omsystembolaget.se/. Så ansöker du
