Försäkringssäljare
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och målmedveten Försäkringssäljare till ett fintech-bolag i stark tillväxtfas. Om du brinner för försäljning och har erfarenhet av telefonförsäljning, är detta en fantastisk möjlighet för dig att fortsätta utvecklas i en resultatinriktad miljö.Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Företaget vi representerar är ett innovativt bolag som erbjuder sina kunder bästa möjliga service och produkter. Företaget fortsätter att växa och söker nu fler försäkringssäljare för att ta nästa steg i sin utveckling.
Rollen
Som Försäkringsförmedlare kommer du att ta kontakt med kunder som valt att gå vidare med ett lån och förmedla försäkringsprodukterna som företaget erbjuder. Du kommer att arbeta mot tydliga mål och få stöd från din närmaste chef för att ständigt utveckla din försäljning.
Tjänsten inleds med en utbildning som omfattar både försäljningsteknik, produktkunskap och branschen i Sverige. Under din tid på företaget kommer du även att få löpande coaching och feedback för att säkerställa att du fortsätter utvecklas.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ta kontakt med kunder och förmedla försäkringslösningar.
Arbeta mot uppsatta mål och utveckla din försäljning tillsammans med närmsta chef.
Delta i utbildningar och löpande coaching för att optimera din försäljning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna från telefonförsäljning.
Talar och skriver svenska flytande samt har goda kunskaper i engelska.
Är resultatinriktad och trivs med att arbeta mot mål.
Vi erbjuder:
En grundlön med möjlighet att påverka din ersättning via en attraktiv rörlig ersättningsmodell.
Regelbundna teamaktiviteter och företagsaktiviteter.
Tjänstepension och friskvårdsbidrag på 4000 kr.
Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme varje vecka.
25 dagars semester.
Interna och externa utbildningar inom lån och krediter.
En plats i ett härligt och kompetent team.
Arbetstider: Heltid, 08-17 eller 08.45-17.45.
Placering: Huvudkontor i centrala Stockholm, med möjlighet att kombinera distansarbete. Vi samlas på kontoret varje tisdag och torsdag.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev via den angivna länken eller direkt till work@talentpartner.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan snarast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9468346