Förrådspersonal Linköping Höst 2025
2025-10-31
Förrådspersonal
Förrådspersonal till Försvarsmaktens förråd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar tillsammans med goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om enheten:
FMLOG Försörjning anskaffar, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter, det innebär att lagerhållning, planering, transport, materiel hantering och kundsupport är viktiga delar i vårt arbete. Försvarsmaktens Förråd är en del av FMLOG Försörjning och som skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverera materiel i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom kunskap om hur materielen ska tas emot, lagras, förrådsunderhållas, levereras och även avvecklas är vi delaktiga i att göra försvarsmaktens verksamhet möjlig. Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverera försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett sortiment av FM materiel och vi verkar i flera flöden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som förrådspersonal har du ansvar för att ta emot, förrådshålla, inventera och leverera Försvarsmaktens materiel i överenskommen mängd och kvalitet. Detta innebär både praktiskt samt administrativt arbete. Noggrannhet och ordningssinne är viktiga egenskaper att besitta. Du medverkar i verksamheten och tillsammans med kollegor ser ni till att lagar och regler efterlevs. Ett teknisk intresse och kunnande underlättar din dag i arbete hos oss.
Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt. Tjänsten kan även medföra resor och tjänstgöring på annan ort både över dagen eller under längre perioder. Du behöver vara flexibel, kunna ta stort eget ansvar och trivas med att träffa olika människor och ställas inför olika uppgifter av olika tekniska svårigheter, på olika platser, både inne och ibland utomhus. Du skall varje dag känna att du arbetar i framkant i vår organisation. Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
• Som lägst genomförd gymnasieutbildning
• Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Goda datakunskaper
• Som lägst körkort B, manuell växel
• Truckförarbevis
Meriterande:
• Kunskap i systemen LIFT, PRIO, Fenix/UEF
• C/CE körkort
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och materiel Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att kommunicera med andra människor, bygga nätverk och framföra dina åsikter på ett konstruktivt sätt. Du stimuleras av nya utmaningar, tar gärna initiativ och eget ansvar. Du är inte rädd för att ta i fysiskt.
Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli pressad. Du är noggrann, prestigelös och en utpräglad lagspelare med god vana av att samarbeta med andra. Vi söker någon med Intresse och kunnande inom teknik och ordningssinne.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Placeringsort LinköpingKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor ber vi dig kontakta Sektionschef Daniel Hast 070-820 77 91daniel.hast@mil.se
Fackliga representanter
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln på 0589-40 400.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
