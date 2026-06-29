Förrådsman till Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-06-29
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara en viktig del av sjukhusets logistikflöde och bidra till att vården har rätt material på rätt plats i rätt tid? Som förrådsman inom Förrådslogistik får du en central roll i sjukhusets materialförsörjning och arbetar nära verksamheterna för att säkerställa en hög servicenivå.
Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du blir en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet, service och ständiga förbättringar. Hos oss får du möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till utvecklingen av framtidens sjukhuslogistik.
Förrådsman till Förrådslogistik på Södertälje sjukhus:
Det här är inte ett traditionellt lagerarbete. Som förrådsman hos oss är du en viktig del av sjukhusets materialförsörjning och bidrar till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för att vårdpersonalen ska kunna fokusera på det viktigaste – patienterna.
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar och har daglig kontakt med verksamheter inom sjukhuset. Rollen innebär ett nära samarbete med vården där du bidrar till en effektiv och säker materialförsörjning. Du får även möjlighet att delta i utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka och effektivisera sjukhusets logistikprocesser.
I rollen ingår bland annat att:
fylla på och underhålla förråd ute i verksamheterna,
beställa och lagerhålla förbrukningsmaterial,
inventera och följa upp lagersaldon,
samarbeta med vårdverksamheterna för att säkerställa rätt sortiment och lagernivåer,
delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom logistik och materialförsörjning,
arbeta i olika lager- och beställningssystem.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och anpassar din kommunikation utifrån mottagare och situation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• God fysisk förmåga då arbetet innebär daglig förflyttning och hantering av gods.
Meriterande:
• Erfarenhet av lager-, logistik- eller servicearbete.
• Erfarenhet i ClockWork Procurement
• Erfarenhet av arbete inom sjukhuslogistik eller materialförsörjning inom vården.
• Erfarenhet av LEAN, 5S eller annat förbättringsarbete.
• Kunskap om vårdrelaterade förbrukningsartiklar och materialflöden.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstid är: 7-15.30.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, Vårdnära service Jobbnummer
9983072