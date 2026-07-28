Köksansvarig till Slakthusområdets gymnasium
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2026-07-28
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du vara med och skapa en skola från grunden?
Slakthusområdets gymnasium öppnar i augusti 2026 i Stockholms nyaste stadsdel. Vi startar med cirka 250 elever i årskurs 1 och beräknas vara fullt utbyggd med 800 elever till år tre. Skolan är helt nybyggd med studieanpassade lokaler och erbjuder tre program: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet. Att arbeta på Slakthusområdets gymnasium innebär att du får vara med i starten av skolan. Här finns möjligheten att påverka strukturer, arbetssätt, kultur och traditioner.
Inför skolstarten i augusti söker vi en köksansvarig till skolans kök. Vi kommer att jobba i ett nytt och modernt kök med hållbara menyer enligt Stockholms stads klimat och miljömål, samt riktlinjer. Skolan kommer att driva en lunchservering, frukostservering och ett Café.
Vår vision är att vara en skola som förenar nyfikenhet, kreativitet och entreprenörskap. Vi tillämpar en varierad undervisning med verklighetsnära fallstudier och projekt i nära samarbete med våra externa partners. Hos oss utvecklas eleverna i en trygg miljö med höga förväntningar och ett starkt elevnära förhållningssätt. Läs mer på; https://slakthusomradetsgymnasium.stockholm/
Maten som serveras i skolrestaurangen ska alltid vara, god, tilltalande, modern och nyttig. Tillsammans arbetar vi för att minska klimatpåverkan, matsvinnet, höja andelen ekologiskt och utveckla skolmåltiden. Skolmaten är viktig för att eleverna ska få en bra skoldag och skolresultat. Det här innebär att du i rollen som köksansvarig måste ha stor kunskap om specialkost, säker mat och skollagens krav på näringsriktiga måltider. En viktig arbetsuppgift är att arbeta med service och bemötande samt att stadens riktlinjer gällande skolmåltider följs. Du kommer att ingå i ett litet arbetslag där ni tillsammans ansvarar för all mat som serveras och att den har en god kvalitet.
Rollen som köksansvarig innebär:
att du arbetsleder och strukturerar arbetet i köket
Inom givna budgetramar samordna arbetet med att utforma och planera matsedlar samt göra beställningar av livsmedel från avtalade leverantörer i inköpsportalen Agresso.
Ansvara för att bevaka att lagar och förordningar och riktlinjer inom verksamhetsområdet följs.
Ansvara för att egenkontroll och HACCP genomförs.
Ansvara för att genomföra vissa delegerade arbetsmiljöuppgifter
Tillsammans med närmaste chef ansvara för att medarbetarna får nödvändig kompetensutveckling
Ansvar även för maskinell utrustning och felanmälan.
En stor del av arbetet består av administrativa arbetsuppgifter men du medverkar även i det dagliga arbetet i köket och caféet.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom restaurang/livsmedelsprogrammet och/ eller motsvarande kunskaper
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket
3 - 4 års erfarenhet inom storkök/restaurang
Kunskap om specialkost, individuellt anpassad kost, säker mat och skollagens krav på näringsriktighet
Datorvana och erfarenhet av Stockholms stads IT-system är meriterande
Erfarenhet av arbetsledningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• är engagerad, nyfiken och vågar pröva nya idéer.
• vill arbeta på en skola där både struktur och kreativitet värderas högt.
• trivs i en miljö där man samarbetar och bygger saker tillsammans.
• har förmåga att både ta initiativ och bidra till en gemensam arbetskultur.
• vill vara med och skapa en skola där elever känner sig trygga, sedda och motiverade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Boskapsvägen 24 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Slakthusområdets gymnasium Kontakt
Elvir Velic elvir.velic@edu.stockholm.se 070-7488548 Jobbnummer
10014062