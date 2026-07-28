Mötesbokare sökes till växande bemanningsföretag

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-07-28


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Energy Staffing & Advisement Sweden AB söker en driven och resultatinriktad mötesbokare som kan arbeta via distans
Vi är ett specialiserat bemanningsföretag inom hotell och hospitality där vi hjälper hotell att hitta rätt kompetens inom reception, housekeeping, restaurang och ledande roller. Vi arbetar med kvalitet, långsiktiga relationer och skräddarsydda lösningar för våra kunder.
Nu söker vi en kompetent mötesbokare som vill ansvara för att skapa nya affärsmöjligheter genom att kontakta företag och boka in kvalificerade möten med beslutsfattare.
Rollen innebär:
Identifiera och kontakta potentiella hotellkunder

Ringa kalla samtal och skapa kontakt med ansvariga

Boka in möten för vårt säljteam

Bygga relationer och förstå kundernas personalbehov

Arbeta självständigt mot tydliga mål

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mötesbokning, telefonförsäljning eller B2B-försäljning

Är trygg i telefon och gillar att skapa nya kontakter

Är tävlingsinriktad och motiveras av resultat

Har hög arbetsmoral och tar eget ansvar

Kan kommunicera professionellt på svenska & engelska

Erfarenhet inom bemanning eller försäljning är starkt meriterande, men viktigast är din förmåga att skapa förtroende och driva affärer framåt.
Vi erbjuder:
Provisionsbaserad ersättning med goda möjligheter att påverka din inkomst

Möjlighet att arbeta flexibelt och 100 % självständigt

En viktig roll i ett bolag med stora ambitioner

Möjlighet att växa tillsammans med företaget och ta större ansvar över tid

Är du en person som älskar försäljning och vill prestera på hög nivå? Då vill vi höra från dig.
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Skriv "Mötesbokare" på ämnesraden och skicka ditt CV till mikael.davani@energystaffingsweden.com
Vi rekryterar regelbundet så skicka din ansökan idag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
mikael.davani@energystaffingsweden.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
164 00  KISTA

Jobbnummer
10014063

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