Förrådsarbetare
2026-03-02
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet Drift ansvarar för skötsel och drift av alla kommunens anläggningstillgångar, dvs att alla skötselåtgärder planeras efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamhetsområdet ansvarar också för akuta insatser vid behov för att säkerställa att anläggningarna fungerar på daglig basis. I ansvaret ligger också utförande av städning i alla kommunens lokaler.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Till enhet Utemiljö söker vi nu en förrådsarbetare med inriktning mot administration. På Utemiljö sköter vi om parker och gator, motionsspår och is-anläggningar, reparerar kommunens bilar och maskiner samt administrerar logistiken kring kommunens förrådsverksamhet. Denna tjänst är placerad på förrådet, men arbetsuppgifter i övriga driftsverksamheten förekommer. Förrådet beställer, tillhandahåller och distribuerar ut material till byggnation och underhåll av VA-ledningar, gator och parker. Arbetet är till stor del administrativt lagerarbete, med uthyrning och inköp av material, avtalsuppföljning, inventering och kundmottagning. Du blir en del av ett välfungerade arbetslag som levererar service till våra kunder. Som person är du mycket strukturerad och noggrann. Arbetsdagarna ser olika ut varför du måste vara flexibel och ha en hög servicenivå och ett bra kundbemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av arbete i förråd eller lager och är trygg i att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom godsmottagning, registrering och utlämning. Du har B-körkort för manuell växellåda. Giltigt truckkort A+B samt vana av lastning och lossning med truck är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och arbetar obehindrat i de vanligaste Office-programmen. Det är meriterande om du innehar C-körkort, gärna i kombination med YKB och kranförarbevis.
Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process där du planerar, organiserar och slutför dina arbetsuppgifter med god kvalitet och inom uppsatta tidsramar. Du har ett samarbetsorienterat förhållningssätt och bidrar till goda relationer genom att vara prestigelös och lösningsfokuserad i kontakten med andra. Vidare har du en god problemlösningsförmåga och kan snabbt identifiera och hantera de utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet.
ÖVRIGT
Tjänsten är placerad på Delfinvägen 3 i Motala.
Beredskap sommar/vinter kan komma att ingå i tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
