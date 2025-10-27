Förrådsadministratör till anstalten Sörbyn
2025-10-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Läs mer om anstalten Sörbyns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/sorbyn/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en förrådsadministratör till verksamhetsområde Sörbyn.
Som förrådsadministratör utgör du en viktig stödfunktion för den övriga anstalten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administrativa och fysiskt krävande arbetsuppgifter förekommer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för civilförrådet där intagnas kläder och övriga tillhörigheter skrivs in och förvaras under verkställigheten. Du kommer även till viss del arbeta med att begära offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp av förbrukningsvaror, kontorsmaterial, kläder m.m samt lagerhållning och intern distribuering av dessa inom anstalten. Du ansvarar därtill för att säkerställa godstransporter inom och utom anstalten. Utöver detta ingår också att fatta innehavsbeslut enligt delegation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och gillar att ha ordning och reda. Du har hög samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt och är tydlig i din kommunikation. Det är även viktigt att du tar eget ansvar och kan arbeta självgående. Vidare har du förmåga att vara flexibel när det blir ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens
• Arbetslivserfarenhet inom administrativt arbete
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av lager och eller förrådsarbete
• Annan relevant utbildning med inriktning ekonomi eller administration
• Erfarenhet av inköpsarbete
• Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Proceedo, inklusive hantering av beställningar och fakturor kopplade till systemet
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Kontakt
Rekryteringsspecialist
Gizem Yucel gizem.yucel@kriminalvarden.se Jobbnummer
9574707