Förpackningsdesigner (Packaging Designer)

Emrulik Pack AB / Teknikjobb / Göteborg
2026-01-20


Titel: Lagerarbetare med systemvana
Plats: Göteborg
Anställning: Heltid
Om jobbet:
Vi söker en noggrann och driven lagerarbetare med erfarenhet av digitala system. Du kommer arbeta med in- och utleveranser, plock, pack samt registrering i lager- och ordersystem.Förpackningsdesigner.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
Grundläggande IT
Noggrann och ansvarstagande
Tidigare erfarenhet från lager/logistik är meriterande

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas
Lön enligt avtal

Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
mail
E-post: asker41838@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "arbetsförmedlingen".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Emrulik Pack AB (org.nr 559433-1315)

Jobbnummer
9693254

