Förman Stål
Oresund Drydocks AB / Grovplåtslagarjobb / Landskrona Visa alla grovplåtslagarjobb i Landskrona
2026-07-13
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Är du redo för en spännande karriär på Sveriges största varv? Vill du vara en del av oss, ett team på cirka 100 dedikerade problemlösare från hela världen i en snabbrörlig verksamhet? Varje skeppsbyggnadsprojekt leds av en projektledare som arbetar nära våra avdelningar för stål, rörledning och maskineri för att säkerställa projektleverans. Som förman rapporterar du till avdelningschefen och fungerar som ett pålitligt stöd för att säkerställa din avdelnings bidrag till projektet. Tempot är högt, och varje projekt varar i genomsnitt 10 dagar.
Vi söker en förman till vår stålavdelning för reparationer av alla stålkonstruktioner på fartyget, såsom skrovet och alla svetsade stålkonstruktioner.
I rollen som förman
Du och dina kollegor på stålavdelningen planerar, organiserar, leder och följer upp allt befintligt arbete som faller inom avdelningens ansvar. Därför krävs det att du har erfarenhet av de uppgifter som ska utföras, helst från sjöfarts- och/eller skeppsbyggnadsindustrin. Du arbetar nära och hjälper arbetsledaren med allt som krävs för att säkerställa en framgångsrik projektleverans. Teknisk kunskap är också en viktig tillgång i denna roll. Du koordinerar och hanterar de praktiska aspekterna av projektet och säkerställer att teamet har vad det behöver för att utföra sitt arbete. Teknisk kunskap är också en viktig tillgång i denna roll.Publiceringsdatum2026-07-13Dina egenskaper
Vi tror att du har operativ erfarenhet och är en problemlösare med en stark drivkraft i egen hand. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i denna roll är dina personliga egenskaper de viktigaste och absolut avgörande! Du bör vara ödmjuk och kunna be om hjälp när du behöver det; med andra ord, okonstlat. Samtidigt måste du vara krävande och ha ett tydligt ledarskap. Du är proaktiv, energisk och flexibel, med en positiv "kan-göra"-attityd för att driva verksamheten framåt och skapa mervärde. Sist men inte minst är du pragmatisk och tar ansvar för ditt arbete.
Du behöver ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, körkort för personbil, trivas med olika kulturer, och att arbeta på en internationell arbetsplats där vi samlas trots våra olikheter.
Vi erbjuder
På Oresund DryDocks kommer du snabbt att bli en del av teamet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam och inspirerande miljö. Företaget består av en härlig blandning av människor från hela världen som är mycket kompetenta inom sina specialområden.
Hos oss är alla lika viktiga och högt värderade. Vi hjälper varandra och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått.
Varje dag ställs vi inför nya möjligheter och utmaningar. Du behöver vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du stöttar och bygger förtroende hos kunder, underleverantörer och bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Varmt välkommen med Din ansökan.
genom att du laddar upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL.
Urval sker löpande. Tillträde snarast.
Vi genomför bakgrundskontroll innan anställning.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Jonas Bessing på 0736-264750.
Ansök redan idag för att bli en del av vårt framgångsrika team på Oresund DryDocks.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oresund DryDocks AB
(org.nr 556623-5072)
Profilgatan 23 (visa karta
)
261 35 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Bessing jbe@oddab.eu 0736264750 Jobbnummer
10000732