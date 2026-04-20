Förhandlingsjurist
2026-04-20
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden. Då en medarbetare har gått vidare till en ny roll internt söker vi nu en ny förhandlingsjurist till Hyresgästföreningen region norra Skåne. Placeringsort är på vårt fina kontor i centrala Helsingborg.
Ditt uppdrag
Som förhandlingsjurist hos oss blir du en central aktör i både vårt juridiska arbete och våra förhandlingar. Du driver och utreder komplexa juridiska frågor samtidigt som du leder förhandlingsdelegationer och förhandlar med motparter. Du arbetar nära förtroendevalda och medlemmar, där du både kommunicerar våra ställningstaganden och samordnar arbetet inom delegationen. En viktig del av tjänsten är att engagera förtroendevalda i både juridiska analyser och förhandlingsprocesser. Omvärldsbevakning inom boendefrågor och bostadspolitik ingår också i arbetet.
För att passa in som förhandlingsjurist är du en drivande och självgående person som trivs i ledarrollen och har lätt för att ta ansvar och skapa förtroende. Du har en stark analytisk förmåga och ett systematiskt arbetssätt, samtidigt som du är trygg och kan fokusera även i pressade situationer.
Samarbetsförmåga är viktigt i rollen då du behöver kunna arbeta nära både förtroendevalda, medlemmar och kollegor. Som förhandlare är du serviceinriktad och kommunikativ, i både tal och skrift. Du har vana av att pröva, utreda och driva juridiska frågor samt kan växla mellan juridiskt arbete och förhandling på ett naturligt sätt.
Vi söker dig som:
har juristexamen
erfarenhet av juridiskt arbete
kan driva och hantera juridiska ärenden självständigt
är analytisk och utvecklingsinriktad
har stark kommunikativ förmåga och gärna samarbetar med andra
Följande anser vi bara starkt meriterande:
Erfarenhet av processvana från hyresnämnden, tingsrätt eller motsvarande.
Erfarenhet av att företräda part i förhandlingar alternativt rättsliga processer.
Tidigare arbete i fastighets - och bostadsbranschen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa. Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av. Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan redan idag, men absolut senast 10 maj. Ansök så fort som möjligt då rekryteringen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om du vill ha mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Michelle Komulainen, på tel 0104591714 eller michelle.komulainen@hyresgastforeningen.se
.
Fackliga kontaktpersoner:
Handels: Mats Panther, 0104591735, mats.panther@hyresgastforeningen.se
SACO: Simone Hellrand, 0104592348, simone.hellrand@hyresgastforeningen.se
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
