Företagssäljare Kia Tagene
Hedin Automotive Göteborg AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-12-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Är du en passionerad säljare med intresse för bilar och kundrelationer? Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Företagssäljare på vår KIA-anläggning i Tagene, där du är med och driver försäljningen av personbilar till företagskunder. Med vår bredd av modeller, erfarenhet och starka marknadsposition erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen KIA Tagene är en av Kias ledande anläggningar och vi är stolta över att leverera högkvalitativa bilar och exceptionell kundservice. På vår anläggning sätter vi stort fokus på långsiktiga kundrelationer och en personlig serviceupplevelse. Du kommer att bli en del av ett engagerat och professionellt team där vi tillsammans arbetar för att skapa nöjda kunder och växa på marknaden.
Som Företagssäljare hos oss får du chansen att arbeta med KIA. Din huvudsakliga uppgift blir att guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna till deras nya bil. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera våra modeller, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får en upplevelse som överträffar förväntningarna. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både försäljnings- och KAM-teamet och rapporterar direkt till försäljningschefen på plats.
Vem är du? Som person är du resultatorienterad och har en naturlig förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. Du trivs med ett högt arbetstempo och varierande uppgifter, samtidigt som du självständigt kan organisera din arbetsdag. Du är prestigelös och ser värdet i att samarbeta med andra, vilket gör att du smidigt fungerar i team. Du är proaktiv och bokar möten med företag för att skapa affärsmöjligheter, antingen genom besök eller inbjudningar till möten hos oss. Med din sociala och förtroendeingivande personlighet skapar du affärer på ett naturligt sätt och strävar alltid efter att leverera resultat på hög nivå.
Vidare ser vi att du har:
Ett par års erfarenhet av försäljning
Är duktig på att bygga långsiktiga kundrelationer och förstår vikten av kundvård
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Ett par års erfarenhet av B2B försäljning är meriterande
Tidigare erfarenhet av fordonsbranschen är starkt meriterande men inget krav.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Philip Jour philip.jour@hedinautomotive.se 0317181233 Jobbnummer
9634230