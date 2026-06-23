Företagssäljare
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2026-06-23
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JLT, sektionen för marknad och kommunikation
Vill du vara med och driva framtidens hållbara resande i Region Jönköpings län? Som företagssäljare hos JLT får du möjlighet att skapa nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer. Du arbetar i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som företagssäljare
Som företagssäljare ansvarar du för att aktivt öka resandet genom uppsökande försäljning och relationsskapande arbete mot företag, organisationer, arrangörer och andra samarbetspartners. Du identifierar nya marknadsmöjligheter, utvecklar erbjudanden som bidrar till ökat resande och ökade intäkter. Du säljer också reklamplatser i och på bussarna samt på andra kommersiella ytor.
Du samarbetar tätt med kommunikatörer i kampanjer och erbjudanden, skriver offerter, driver kunddialoger och följer upp resultat. Rollen innebär även att representera JLT i externa nätverk, analysera och följa upp genomförda aktiviteter samt bidra med idéer för nya kommersiella möjligheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På JLT har vi ett uppdrag som är på riktigt, vi är till för att få hela länet att hänga ihop. Vårt mål är att göra det enkelt att resa smart tillsammans, och använda kollektivtrafiken som ett sätt att utveckla Jönköpings län. Varje dag bidrar vi till att människor kan ta sig till jobbet, skolan, vården eller fritidsaktiviteter. Det gör vi med omtanke, nyfikenhet och stolthet.
Vi strävar efter att alltid leverera pålitliga resealternativ för alla behov – och göra det på ett sätt som känns tryggt, tillgängligt och inkluderande. På JLT arbetar alla på olika sätt med att öka det kollektiva resandet och få ännu fler nöjda kunder. Vi strävar mot att kollektivtrafiken ska stå för 20 procent av alla motoriserade resor år 2040.
Organisatoriskt finns tjänsten inom JLT:s sektion för marknad och kommunikation. Du blir en del av ett engagerat team med bred kompetens inom kommunikation, marknadsföring, digitala kanaler, kundinsikter, försäljning och lärande. Här arbetar vi nära varandra, delar gärna med oss av kunskap och utvecklar våra arbetssätt tillsammans. Vi drivs av nyfikenhet, samarbete och viljan att göra skillnad – både för våra kunder och för länets utveckling.Publiceringsdatum2026-06-23Profil
För att vara aktuell för tjänsten har du en relevant eftergymnasial utbildning inom försäljning, marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av B2B-försäljning, relationsbyggande arbete, att självständigt driva försäljningsprocesser från första kontakt till genomförd affär samt dokumenterat god förmåga att arbeta mot försäljnings- och intäktsmål. Meriterande är även erfarenhet av reklamförsäljning, event eller arbete inom offentlig verksamhet.
Du behärskar svenska i tal och skrift, är van att arbeta i digitala verktyg som CRM-system och Office?365 samt har god förståelse för hur försäljning, marknadsföring och kommunikation samverkar.
För att trivas i rollen är du självständig, initiativtagande och flexibel. Du är prestationsorienterad, kommunikativ och har en mycket god förmåga att bygga relationer. Du arbetar strukturerat och är kreativ i att omvandla kundbehov till konkreta erbjudanden. Du har en helhetssyn på hur ditt arbete bidrar till ökat resande och är van att hantera flera parallella processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta strategiskt och operativt i en organisation som satsar på innovation och utveckling. Du får stor frihet under ansvar, möjlighet att påverka framtidens hållbara resande och utveckla nya samarbeten och erbjudanden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och du blir en del av en dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Dessutom blir du en del av ett engagerat och kompetent team där försäljning kombineras med ett samhällsviktigt uppdrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta marknads- och kommunikationschef Annelie Jönsson, annelie.jonsson@jlt.se
eller försäljningschef Viktor Gustafsson, viktor.gustafsson@jlt.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 2 augusti.
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du ansöker istället genom att bifoga ditt CV med din ansökan och svara på några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna, svara utförligt och hjälp oss att förstå varför just du är rätt för oss. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "L37/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9974059