Företagsrådgivare
2025-09-20
Folksam företag växer snabbt och nu söker vi en engagerad och driven företagsrådgivare med utgångspunkt i Göteborg som vill vara med på vår spännande resa. Drivs du av att nå resultat och har ett stort intresse för tjänstepensioner? Förstår du hur företagare tänker när de försäkrar allt de bryr sig om och vill göra det där lilla extra för dina kunder? Då har du chans att bli en del av vår satsning inom tjänstepensionsmarknaden!
Det här gör du som företagsrådgivare på Folksam
Som företagsrådgivare hos oss är det till stor del du själv som påverkar din egen vardag. Du bokar och genomför själv dina kundbesök och kundevent och är ofta ute och träffar företagare och deras anställda. Kunderna du jobbar med är både nya och befintliga kunder i Folksamgruppen. Du bygger din rådgivning utifrån kundens hela behov av försäkringslösningar. Utöver att arbeta med tjänstepensioner är även arbete med överskottslikviditet en viktig del i rollen. Du representerar Folksam genom våra ledord att vara personlig, engagerad och ansvarstagande.
För att få rätt förutsättningar i jobbet får du självklart en gedigen introduktion som ger dig både teoretisk kunskap och praktisk träning i arbetet. Du har bra stöd från engagerade och kompetenta chefer och rådgivarkollegor. Med Folksamgruppens varumärken och erbjudanden i ryggen har du bra möjligheter att utvecklas och lyckas i jobbet!
Är du den vi söker?
För att lyckas som företagsrådgivare hos oss är du en relationsskapande person med en stark förmåga att knyta kontakt med olika typer av människor. Du är tydlig i din kommunikation, lyssnar aktivt och anpassar dig efter kundernas behov. Dessutom är du resultatorienterad, sätter upp ambitiösa mål och arbetar strukturerat för att uppnå dem. När du stöter på utmaningar ser du dem som möjligheter att lära och utvecklas, och du arbetar målmedvetet för att nå dina mål.
Vi vill att du har:
• Affärsmässighet med dokumenterad goda resultat inom försäljning.
• Erfarenhet av rådgivning från bank eller försäkring (Liv & Pension).
• Utbildning som rådgivare samt certifiering inom IDD, motsvarande certifiering eller livdiplom.
• Erfarenhet av uppsökande försäljning, boka dina egna kundbesök och arbeta aktivt med nätverk.
• Avslutade gymnasiestudier med slutbetyg.
• B-körkort och möjlighet att möta kunder där de befinner sig i regionen.
Meriterande:
• Licenserad hos InsureSec och SwedSec.
• Högskole/universitetsstudier i ekonomi eller juridik.
• Erfarenhet av företagsrådgivning och B2B.
• Erfarenhet från exempelvis yrkesroller som privatrådgivare, premiumrådgivare, företagsrådgivare, förmögenhetsrådgivare, Wealth Adviser eller pensions specialist.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 12 oktober 2025. Urval till intervju görs löpande under ansökningstiden. Vid första urval kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Eric Johansson 070- 146 06 22 alternativt avdelningschef Fatbardh Morina 0767-796751.
Det här jobbet omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Innan anställning kommer vi därför att göra bakgrundskontroller. Här kan du läsa mer om vad kontrollerna innehåller.
Fackliga representanter: Forena Pernilla Eriksson 070-831 57 29, Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32 och Akademikerföreningen Susanna Järnek 070-831 69 46.
