Föreståndare Jöns HVB
2025-10-18
Om jobbet
Vill du vara med och göra verklig skillnad i unga människors liv?
Jöns HVB är en del av Västerbo Social Omsorg och erbjuder kvalificerad heldygnsvård för ungdomar (15-19 år) med olika former av utmaningar. Vi arbetar med tydlig struktur, trygghet och relationsskapande metoder där varje ung persons behov tas på största allvar.
Din roll som föreståndare
Som föreståndare får du en central roll i ett engagerat team där du både leder, stöttar och utvecklar - tillsammans med samordnare och övrig personal.
Du kommer att:
Leda och utveckla verksamheten utifrån gällande lagar och riktlinjer.
Personalansvar och arbetsmiljöarbete.
Delta i systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa trygg fysisk miljö för ungdomar och personal.
Ansvara för kvalitetssäkring, avvikelsehantering, dokumentation och samverkan med uppdragsgivare.
Ansvara för budget och ekonomisk hållbarhet.
Delta i Västerbos ledningsgrupp och vara en del av vårt långsiktiga förändringsarbete.
Leda det dagliga arbetet.
Planering och schemaläggning i samråd med samordnare.
Fungera som stöd och handledare för behandlingspersonalen.
Ha in- och utskrivningsrätt för ungdomar.
Upprätthålla kontakt med socialtjänst, vårdnadshavare, BUP, skola m.fl.
Samverka i planering av inskrivningar, behandlingsinsatser och utsluss.
Ingå i rådgivande jourschema.
Deltaga i möten, forum och gemensamma utbildningsinsatser.,
Rollen innebär ett administrativt ansvar där du håller ihop det dagliga arbetet och samtidigt säkerställer att dokumentation, kommunikation och rutiner följer gällande lagar och kvalitetssystem. Vi förväntar oss även att du skapar goda relationer med de ungdomar du möter och till viss del kan fungera operativt.
Du arbetar även aktivt med ungdomarnas individuella processer, deltar i behandlingskonferenser och fungerar som en viktig länk mellan interna och externa aktörer. Rollen ställer krav på att du kan växla mellan struktur, närvaro och flexibilitet i vardagen.
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning
Har erfarenhet av att arbeta som föreståndare inom HVB, institutionsvård eller liknande
Har god kännedom om SoL, LVU och relevanta regelverk
Är van vid att dokumentera och hantera journalsystem (gärna SecuraNova)
Har erfarenhet av arbetsledning
Är strukturerad, trygg, kommunikativ och lyhörd
Har B-körkort
Vi erbjuder dig:
Arbete med ungdomar i behov av stöd - där varje dag räknas
En meningsfull tjänst i en värderingsstyrd organisation
Ett kompetent och engagerat team med närvarande ledarskap
Fortlöpande handledning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa i en ledarroll med stort utrymme för påverkan
Generöst friskvårdsbidrag
Företagshälsovård som täcker även familjemedlemmar
Stor delaktighet på alla nivåer
