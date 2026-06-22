Föredragande till finansutskottet
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2026-06-22
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Har du gedigen erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller lagstiftningsarbete och är intresserad av finansutskottets beredningsområden?
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med mångaolika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en vikarierande föredragande till finansutskottets kansli.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Arbetet handlar huvudsakligen om att bereda ärenden, i regel propositioner, skrivelser och motioner, föredra dem för ledamöterna i utskottet och utarbeta förslag till betänkanden som underlag för riksdagens beslut. I arbetsuppgifterna ingår också att följa upp riksdagens beslut och att följa EU-arbetet inom utskottets beredningsområde. Som tjänsteman i utskottet biträder du samtliga partier.Kvalifikationer
Du ska ha akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning och flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller lagstiftningsarbete från Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet eller någon annan statlig myndighet. God kännedom om riksdagens och Regeringskansliets arbetsformer och kunskaper inom finansutskottets beredningsområde är meriterande. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande. För arbetet är det viktigt att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Arbetet förutsätter att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter, har en väl utvecklad analytisk förmåga, är noggrann och kan arbeta under tidspress. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men även att du fungerar bra i en mindre grupp. Kansliet är en relativt liten enhet, och delar av arbetet utförs i nära samarbete mellan medarbetarna. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Medarbetarskapet är viktigt för oss. Att arbeta hos oss innebär att du förväntas agera i enlighet med vår syn på medarbetarskap: att uppnå resultat, utveckla och samarbeta. Anställningen är tidsbegränsad från oktober 2026 till och med sista juni 2027, men kan eventuellt komma att förlängas.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 10 augusti 2026.
Referensnummer: 2072-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela rekryteringsprocessen och ber dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skriva ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Mikael Åsell, kanslichef, 08-786 59 58
Sara Eriksson, HR-specialist, 08-786 45 45
Fackliga representanter
Anna Nyströmer, Saco-S
Anneli Löfling, ST
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00 (växel)
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), https://www.riksdagen.se/
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges riksdag Jobbnummer
9971760