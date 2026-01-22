Föredragande inom säkerhetsskydd
Har du arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd, och vill göra skillnad på riktigt? Är du en person med gott omdöme, driv och hög integritet som söker en tjänst där du får möjlighet att skydda det mest skyddsvärda? Sök tjänsten som föredragande till registerkontrollen på Säkerhetspolisen. Välkommen med din ansökan.
Vårt uppdrag är Sveriges säkerhet.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Det här är ditt uppdrag
Säkerhetspolisen ansvarar för registerkontroll för placering i säkerhetsklass för personer som ska arbeta med eller delta i säkerhetskänslig verksamhet. I rollen som föredragande arbetar du både enskilt och tillsammans med dina kollegor med avancerade arbetsuppgifter inom flera ansvarsområden inom registerkontrollprocessen. Arbetsuppgifterna innefattar att utföra särskilda personutredningar, bedöma och föredra de uppgifter som ska bli föremål för utlämnande vid säkerhetsprövning och genomföra personliga samtal med personer som ska inplaceras i höga säkerhetsklasser.
En viktig del för att lösa uppdraget är de många kontaktytor som du behöver ha, både inom myndigheten men även på andra myndigheter så som, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, statskunskap, polisexamen eller annan utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet i närtid inom säkerhetsskydd
Hög it-mognad, vana att arbeta i en tekniktät miljö
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Juridisk påbyggnadsutbildning, kriminologi, och/eller säkerhetsskyddsutbildning
Erfarenhet av operativt underrättelsearbete
Erfarenhet av verksamhetsområdena kontraspionage och/eller våldsbejakande extremism
Erfarenhet av arbete i rättsvårdande myndighet
Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövningar
Erfarenhet av analysdrivet arbete
Kännedom om Säkerhetspolisens verksamhet
Arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor alternativt komplex organisation
Det här är kollegan vi söker
I rollen som föredragande krävs det att du är mål- och resultatinriktad och levererar utifrån gruppens uppdrag. Du är strukturerad, håller uppsatta tidsramar och har god analytisk förmåga. Du är bra på att samarbeta och bygger nätverk genom att skapa och upprätthålla förtroliga och professionella kontakter.
Tillsammans med dina kollegor identifierar du utvecklingsbehov, kommer med förslag på lösningar samt bidrar med metodutveckling, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga, samverkan och lösningsfokus.
Vidare är du flexibel och kan växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor och förmåner
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa ansvarig rekryterare, tfn 070-735 62 47
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-02-11
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan.
Urvalsfrågor:
Har du akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, statskunskap, polisexamen eller annan utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig? Om Ja, vänligen uppge vilken
Har du minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd? Om Ja, beskriv din erfarenhet kortfattat.
Har du hög it-mognad och vana av att arbeta i en tekniktät miljö?
Har du mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift?
Har du god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift?
Har du juridisk påbyggnadsutbildning, kriminologi och/eller säkerhetsskyddsutbildning? Om Ja, vänligen uppge vilken.
Har du erfarenhet av operativt underrättelsearbete? Om ja, vänligen beskriv kortfattat.
Har du erfarenhet av verksamhetsområdena kontraspionage och/eller våldsbejakande extremism? Om ja, vänligen beskriv kortfattat.
Har du erfarenhet av arbete i rättsvårdande myndighet?
Har du erfarenhet av arbete med säkerhetsprövningar?
Har du erfarenhet av analysdrivet arbete?
Har du kännedom om Säkerhetspolisens verksamhet?
Har du arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor alternativt komplex organisation? Om ja, vänligen beskriv kortfattat
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.

Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
