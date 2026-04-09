Fordonstekniker Din Bil Göteborg
2026-04-09
Vill du arbeta med några av bilbranschens starkaste varumärken? Din Bil Göteborg söker nu engagerade och kompetenta fordonstekniker till vår verksamhet i Göteborg. Hos oss får du möjlighet att arbeta med Audi, koda och Volkswagen i en modern och välutrustad verkstad.
Din Bil är en av Sveriges ledande återförsäljare inom Volkswagen Group och erbjuder en trygg arbetsgivare med tydligt fokus på kvalitet, service och utveckling. Vi arbetar med den senaste tekniken och satsar kontinuerligt på utbildning för att våra medarbetare ska ligga i framkant.
Om tjänsten Som fordonstekniker hos Din Bil Göteborg arbetar du med service, felsökning, reparationer och underhåll av personbilar enligt tillverkarens riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, servicerådgivare och reservdelspersonal för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning och/eller relevant erfarenhet
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett genuint intresse för teknik och modern fordonsutveckling
Innehar B-körkort
Erfarenhet av Audi, koda eller Volkswagen är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
En modern arbetsplats med starka varumärken
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter
Trygga anställningsvillkor och goda personalförmåner
Ett engagerat team med hög yrkesstolthet
Välkommen med din ansökan till Din Bil Göteborg. Bli en del av ett företag där kvalitet, teknik och kundupplevelse står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7171565-1936560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
