Fordonstekniker
Uppsala Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-08-01
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Vi söker en bilmekaniker till vår OKQ8‐verkstad i Uppsala, med möjlighet till start omgående eller enligt överenskommelse.
Vi är en mindre men mångsidig verkstad med stor variation i våra arbetsuppgifter. Hos oss arbetar du med bland annat service och diagnostik, fyrhjulsmätningar, felsökningar, AC‐service och däck.
Vi söker dig som har erfarenhet från branschen, tar ansvar för ditt arbete och vill utvecklas tillsammans med oss. Du är serviceinriktad, lyhörd och trivs i en miljö där kundkontakten är nära och personlig.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi tar endast emot ansökningar via e‐post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: uppsalabilservice@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Bilservice AB
(org.nr 556918-8948)
Svartbäcksgatan 69 (visa karta
)
753 33 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017849