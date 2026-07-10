Fordonstekniker - Uddevalla
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinreparatörsjobb i Uddevalla
2026-07-10
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Har du ett tekniskt intresse, gillar kundkontakt och vill utvecklas i rollen som fordonstekniker? Vill du arbeta i ett större team med goda möjligheter till utbildning och karriärutveckling? Då kan detta vara tjänsten för dig.Brandt Personbilar söker nu fordonstekniker till sin anläggning i Uddevalla. Hos Brandt får du möjlighet att arbeta med Volvo, Renault och Polestar samt utvecklas inom den senaste fordonstekniken från ledande varumärken. I rollen som fordonstekniker på Brandt Personbilar får du även goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Genom externa utbildningar hos deras generalagenter kan du vidareutbilda dig inom den senaste tekniken och utvecklas i takt med branschens och varumärkenas utveckling.Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Bröderna Brandt Bilaktiebolag grundades 1929 och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Idag är Brandt en väletablerad koncern med 34 anläggningar på 26 orter och cirka 800 medarbetare.
Med värdeorden Engagerade, Personliga och Ansvarstagande arbetar Brandt mot sin vision: Rörelsefrihet i världsklass – genom generationer.Om tjänsten
Som fordonstekniker hos Brandt Personbilar arbetar du med service, reparationer och felsökning av Volvo-personbilar. Rollen innebär även kundkontakt och administrativa uppgifter såsom bokning, planering av reservdelar och fakturering.
Du arbetar i ett större team med erfarna kollegor, coach och chef på plats. Arbetet sker både självständigt och i par, med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som fordonstekniker, bilmekaniker eller servicetekniker med goda kunskaper inom fordonsdiagnostik, service och reparation.
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhetHar god fordonsteknisk förståelse och intresse för fordon
Talar och skriver svenska obehindrat
Har god datorvana och förståelse för administrativa processer
Meriterande är:
God engelska
Ambition att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Som person är du:
Social och kommunikativ
Serviceinriktad och lösningsfokuserad
Strukturerad och stresstålig
Positiv lagspelareÖvrig information
Placering: UddevallaArbetstid: 07.00–16.00Anställningsform: RekryteringStart: OmgåendeKollektivavtal: Ja
I denna rekrytering samarbetar Brandt Personbilar med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.Kontakt: Agnes Hedberg, agnes.hedberg@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Uddevalla (visa karta
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451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9998958