Fordonstekniker - personbil
Hedin Automotive Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-03-04
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Kristianstad
, Hässleholm
, Karlshamn
, Markaryd
, Lund
eller i hela Sverige
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som personbilstekniker på vår Mercedesanläggning i Kristianstad. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer vara att utföra service, reparationer och inbytestester på personbilar. Mestadels Mercedes men det förekommer även att andra bilmärken kommer in i verkstaden. Vi och våra kunder förväntar oss att du är mycket noggrann, effektiv och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du kommer arbeta med ett flertal olika datorsystem för att ta reda på arbetsinstruktioner och dokumentera det arbete du utfört. I verkstaden är det viktigt att hålla god ordning både vid din egen arbetsplats och den gemensamma ytan. Du har en egen laptop som används för arbetsrelaterade uppgifter så som tidsstämpling, dokumentation, utbildning med mera.
Nyckelkompetenser/förmågor Tidigare arbetserfarenhet som tekniker är önskvärt. B-körkort är ett krav.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7330364-1873953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://careers.hedinautomotive.se
Östra Blekingevägen 12 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Hedin Automotive Jobbnummer
9777282