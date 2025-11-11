Fordonsmontör
2025-11-11
Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Till vår kund strax utanför Växjö söker vi nu en fordonsmontör!
Tjänsten är tänkt för anställning efter inhyrningsperioden, vi ser därför att du som söker bor i närområdet.
Du kommer att arbeta inom påbyggnadsbranschen för lastbilar och ingå i ett engagerat montörsteam.
Som person trivs du med att arbeta praktiskt, gillar att meka och får energi av att se resultatet i arbetet. Du behöver inte kunna allt från start, men du bör vara nyfiken, villig att lära och tycka om att samarbeta med andra. Det är ett varierat och fritt jobb där du får använda både huvudet och händerna - och där varje dag bjuder på nya utmaningar.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet från fordon och/eller industri. Kanske har du arbetat med montering, mekat med fordon eller på något sätt varit verksam inom industrin. Kunskap om hydraulik eller fordonsel är meriterande.
Arbetet är förlagt på dagtid med start omgående eller enligt överenskommelse.Profil
Vill vi att du är ansvarstagande, målinrikta och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
