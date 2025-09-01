Fordonsmekaniker till Uppsala
Nu söker vi en Fordonsmekaniker för att förstärka vårt team!
Vi söker dig med erfarenhet från branschen, som kan utföra allt från felsökningar, utrustning av begagnade och nya bilar samt underhåll, till motorservice och reparationer.
Även leveransservice av nybilar och avancerad felsökning kommer att ingå i dina arbetsuppgifter.
Vem är du som söker?
Vi ser gärna att du har relativt stor erfarenhet som mekaniker vad gäller olika typer av arbeten och bilmärken. Att du är intresserad av att fortsätta utvecklas, att du kan ta en ledande roll i verkstaden och stötta dina kollegor med din kunskap och rutin.
Vårt motto har alltid varit: "Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" och i din roll är det därför viktigt att du arbetar noggrant, med goda tekniska kunskaper och att du ständigt vill utvecklas för att erbjuda bästa möjliga service till våra kunder och samarbetspartners.
Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med ett sammansvetsat team. Personlig service och bra kundbemötande är en viktig del i rollen.
Det är viktigt att du har en attityd och ett engagemang att ständigt vilja utvecklas i din roll och inom Niemi Bil. Som person värdesätter vi att du är positiv, målmedveten och ser möjligheter snarare än hinder. Du bör vidare vara noggrann, praktisk lagd och ha förmågan att anpassa dig till nya situationer.
Nyckelkompetenser/förmågor
B-körkort
Lämplig fordonsutbildning
Flertal års erfarenhet som mekaniker
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Engelska och fler språk är meriterande.
HV-erfarenhet är meriterande.
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan. Rekrytering sker löpande.
Du kommer arbeta på vår verkstad i Uppsala. Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har några frågor vänligen kontakta Mikael Höglund, mikael.hoglund@niemibil.se
, +46 70-191 65 25.
Rekrytering och intervjuer sker löpande - är du intresserad vänta inte för länge med din ansökan.
Om Niemi Bil
Niemi Bil startades 2006 i Luleå av Roger Niemi. I dag finns vi i Umeå, Luleå, Skellefteå, Kiruna och Uppsala. Vi är fortfarande ett familjeföretag och även om vi har växt så har vi fortfarande en familjär känsla och Sveriges största hjärta för bilar. Höga krav på kvalitet, omtänksamhet, engagemang och kunskap är och har varit viktiga på vägen. Därför söker vi dig som delar vårt hjärta för bilar och ett genuint driv att göra människor glada.
