Fordonsmekaniker till Markverkstaden Linköping
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2025-12-16
Har du erfarenhet som fordonsmekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Öst är en avdelning på Markverkstadsenheten (MvE) som från och med 1 Januari 2026 kommer att tillhöra Arméstaben. Mv Öst har cirka 65 medarbetare och bedriver verksamhet i Eksjö, Linköping och Kvarn. Denna tjänst är placerad i Linköping.
Markverkstaden utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
För att veta mer om vad Markverkstaden gör, kolla in denna länk https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fordonsmekaniker kommer du huvudsakligen att arbeta med felsökning, reparationer och underhåll av fordon som används inom Försvarsmakten, tex Lätta och tunga hjulfordon, terränghjulingar, entreprenadmaskiner, patrullfordon, bandvagnar, samt övriga tyngre militära fordon. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAV Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Datorvana
• Du har som lägst B-körkort.Publiceringsdatum2025-12-16Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare söker vi dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
Meriterande
• Försvarmaktens mekanikerutbildning på något fordonssystem är önskvärt.
• C eller CE körkort
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Erfarenhet av underhåll på tunga fordon
• Hydraulikkunskap
• AC kylutbildning med behörigheter
• Truckkort.
• Erfarenhet av arbete med fordonsdiagnossystem och fordonselektronik.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma Arbetsort: Linköping Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Sektionschef Mats Jonsson 0738-519159
Fackliga företrädare SACO: Håkan Eliasson OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-01-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
