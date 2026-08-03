Fordonsmekaniker
AlltiBil Verkstad Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-08-03
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ALLT i Bil öppnar nytt på stig center
vi söker personal till våran nya ALLTiBil verkstad
Vi söker en skicklig och serviceinriktad fordonsmekaniker som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en modern verkstad med bra utrustning, högt tempo och stor variation i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av personbilar och/eller lätta lastbilar
Service och underhåll enligt tillverkarens rekommendationer
Diagnostik med modern utrustning
Montering av reservdelar och tillbehör
Kundkontakt vid behov
Säkerställa kvalitet och dokumentation av utfört arbeteKvalifikationer
Utbildning som fordonsmekaniker eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av felsökning och diagnostik är meriterande
God problemlösningsförmåga och tekniskt intresse
B-körkort
Svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Moderna verktyg och arbetsmiljö
Fortbildning och utvecklingsmöjligheter
Trevliga kollegor och god arbetskultur
Konkurrenskraftig lön och förmånerSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: pia@autoteknik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AlltiBil Verkstad Göteborg AB
(org.nr 556462-7122)
Importgatan (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
T P Autoteknik Instrument AB Jobbnummer
10019269