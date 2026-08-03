Fordonsmekaniker

AlltiBil Verkstad Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-08-03


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ALLT i Bil öppnar nytt på stig center
vi söker personal till våran nya ALLTiBil verkstad
Vi söker en skicklig och serviceinriktad fordonsmekaniker som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en modern verkstad med bra utrustning, högt tempo och stor variation i arbetsuppgifterna.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av personbilar och/eller lätta lastbilar

Service och underhåll enligt tillverkarens rekommendationer

Diagnostik med modern utrustning

Montering av reservdelar och tillbehör

Kundkontakt vid behov

Säkerställa kvalitet och dokumentation av utfört arbete

Kvalifikationer
Utbildning som fordonsmekaniker eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet av felsökning och diagnostik är meriterande

God problemlösningsförmåga och tekniskt intresse

B-körkort

Svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag

Moderna verktyg och arbetsmiljö

Fortbildning och utvecklingsmöjligheter

Trevliga kollegor och god arbetskultur

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: pia@autoteknik.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AlltiBil Verkstad Göteborg AB (org.nr 556462-7122)
Importgatan (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
T P Autoteknik Instrument AB

Jobbnummer
10019269

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